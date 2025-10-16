स्कूल टीचर ने छात्रा से छेड़छाड़ कर भेजी अश्लील फोटो-वीडियो और धमकाया, पुलिस ने पकड़ा

संक्षेप: यूपी के आगरा में एक स्कूल टीचर ने बच्ची को पहले अश्लील फोटो-वीडियो भेजी उसके बाद उसे धमकी भी दी। परेशान छात्रा के घर वालों को बताकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीचर को गिरफ्तार कर लिया।

यूपी के आगरा में एक स्कूल टीचर ने बच्ची को पहले अश्लील फोटो-वीडियो भेजी उसके बाद उसे धमकी भी दी। परेशान छात्रा के घर वालों को बताकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीचर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि थाना सदर क्षेत्र में एक टीचर आठवीं क्लास की छात्रा को अश्लील फोटो भेजकर परेशान कर रहा था। आरोपित ने छात्रा को मोबाइल दे रखा था। यह छात्रा से फोटो मांगता था।

छात्रा ने इसकी जानकारी अपने घर पर दे दी। छात्रा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी टीचर विवेक चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसीपी सदर इमरान अहमद ने बताया कि देवरी रोड निवासी व्यक्ति ने सदर थाने में सूचना दी कि उसकी 14 साल की बेटी क्षेत्र के एक स्कूल में ध्यों क्लास की छात्रा है। स्कूल का टीचर विवेक चौहान उनकी बेटी के साथ गलत हरकत करता है। वो स्कूल में उसे लंबे समय से परेशान कर रहा था।