UP Agra School Principal hostage beaten dispute over flag hoisting on Independence day स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर झगड़ा, प्रधानाध्यापक को स्कूल में बंधक बनाकर पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra School Principal hostage beaten dispute over flag hoisting on Independence day

स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर झगड़ा, प्रधानाध्यापक को स्कूल में बंधक बनाकर पीटा

यूपी के आगरा में ब्लॉक अछनेरा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीमा के प्रधानाध्यापक से मारपीट की गई। आरोप गांव प्रधान व उनके समर्थकों पर है। पिटाई से प्रधानाध्यापक घायल हो गए। इस घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराMon, 18 Aug 2025 09:22 AM
share Share
Follow Us on
स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर झगड़ा, प्रधानाध्यापक को स्कूल में बंधक बनाकर पीटा

यूपी के आगरा में ब्लॉक अछनेरा क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गढ़ीमा के प्रधानाध्यापक से मारपीट की गई। आरोप गांव प्रधान व उनके समर्थकों पर है। पिटाई से प्रधानाध्यापक घायल हो गए। इस घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विवाद स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण से जुड़ा बताया गया है। मामले में पुलिस जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र सिंह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि ग्राम प्रधान घनश्याम चौधरी, उसका पुत्र और समर्थक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण को लेकर उसको लाठी-डंडे से पीटने लगे। उसे स्कूल के एक कमरे में बंद कर दिया। अन्य अध्यापकों ने इसका मोबाइल से वीडियो बना लिया।

वीडियो बनता देख प्रधान और अन्य ने उनका मोबाइल छीनकर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सब देखते हुए सहायक अध्यापकों ने पुलिस को सूचना दे दी। प्रधानाध्यापक के अनुसार सहायक अध्यापकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे स्कूल से बाहर निकाला। मामले में पुलिस ने जांच की।

ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल, देश में पहली बार ऐसे पैदा होगी बिजली

प्रधानाध्यापक ने नकारी समझौते की बात

थाना प्रभारी देवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि शिक्षक की ओर से तहरीर मिली थी। सरकारी कार्य में बाधा डालने व बदसलूकी जैसी घटना बताई गई थी। अब प्रधानाध्यापक व प्रधान दोनों के बीच समझौता हो गया है। प्रधान घनश्याम सिंह ने बताया कि प्रधानाध्यापक के स्कूल में समय से नहीं आने को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गयी थी। इधर प्रधानाध्यपक ने कहा कि समझौते की बात गलत है। प्रधान के समर्थकों ने खाली कागज पर जबदस्ती हस्ताक्षर करा लिए हैं।

ध्वजारोहण का है हक

एबीएसए अछनेरा सौरभ आनंद ने बताया कि विद्यालय में बहुत समय से प्रधान और प्रधान अध्यापक में झगड़ा चल आ रहा है। गांव के जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रधान को स्कूल में ध्वजारोहण का हक है। अध्यापक से बदसलूकी की है। वह गलत है।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |