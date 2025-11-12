दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद आगरा में पार्किंग से हटवाईं लंबे समय से खड़ीं गाड़ियां, बसों में बढ़ी चेकिंग

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद आगरा में रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों की सुरक्षा व्यवस्था सोमवार रात से ही बढ़ा दी गई थी। रात को ही जीआरपी, आरपीएफ व स्थानीय पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया।

दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद आगरा में रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों की सुरक्षा व्यवस्था सोमवार रात से ही बढ़ा दी गई थी। रात को ही जीआरपी, आरपीएफ व स्थानीय पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही स्टेशनों व बस स्टैडों की पार्किंग में चेकिंग की। यह सुरक्षा व्यवस्था मंगलवार को दिनभर लागू रही।

पूरे दिन आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, राजा की मंडी रेलवे स्टेशनों पर पुलिस अलर्ट रही। आगरा कैंट की कार पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की डॉग स्क्वायड के साथ दोबारा चेकिंग की गई। पार्किंग में दो गाड़ी लंबे समय से खड़े होने की जानकारी आरपीएफ को मिली थी। कार नंबरों को ट्रेस करके उनके मालिकों से संपर्क किया गया और तुरंत कारों को पार्किंग से ले जाने को कहा गया। इसके कुछ देर बाद ही दोनों के मालिक पहुंचे और कार ले गए।

बाइक और स्कूटरों की डिग्गी जांच के दायरे में स्टेशन की दो पहिया वाहन पार्किंग में भी बाइक व स्कूटरों की डिग्गी जांच के दायरे में रहीं। आरपीएफ ने पार्सल घर में रखे पार्सल भी डॉग स्क्वायड की मदद से जांचे। आरपीएफ और जीआरपी ने ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने ट्रेनों के जनरल व स्लीपर कोचों में सीटों के नीचे रखे सामान व संदिग्ध दिख रहे व्यक्तियों की आईडी चेक की।

चेकिंग के बाद ही मिल सकी एंट्री दिल्ली ब्लास्ट के बाद मंगलवार को आगरा दीवानी परिसर में एसएसएफ के जवानों और पुलिसकर्मियों ने सघन चेकिंग के बाद ही वादकारियों को एंट्री दी गई। बैग, कार की डिग्गी आदि को खुलवाकर चेक किया गया। परिसर का चप्पा-चप्पा खंगाला गया। यूपीएसएसएफ के न्यायालय सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक मुकेश यादव, प्रभारी निरीक्षक पुलिस गंगासागर एवं चौकी इंचार्ज अखिलेश दीक्षित के संयुक्त नेतृत्व में एसएसएफ क्यूआरटी के साथ पूरे न्यायालय परिसर की सघन चेकिंग कराई गई। न्यायालय प्रभारी मुकेश यादव ने गेटों पर तैनात जवानों को निर्देश दिए कि पूर्ण सतर्कता व सजगता रखें। इसमें लापरवाही न हो।

बसों में सवार यात्रियों के सामान की जांच दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद सतर्कता के तहत मंगलवार को आईएसबीटी और ईदगाह बस स्टैंड पर भी पुलिस ने जांच अभियान चलाया। आईएसबीटी पर हरीपर्वत थाना पुलिस ने पार्किंग में खड़ी कारों, दोपहिया वाहनों और बसों में सवार होने वाले यात्रियों के सामान की जांच की।