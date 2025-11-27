हनीट्रैप में फंसाकर युवक ने ऐंठी मोटी रकम, मोबाइल से खुला ब्लैकमेलिंग और मौत का राज

संक्षेप: आरोप है कि कीर्ति शर्मा नाम की लड़की ने झूठी रेप केस की धमकी और पैसा ऐंठकर सर्राफा परिवार के इकलौते लड़के 27 साल के राजा उर्फ़ प्रिंस की जिंदगी छीन ली। अनुचित मांग पूरी न करने पर आरोपितों ने बेटे का विषाक्त पदार्थ पिला दिया।

यूपी के आगरा में सिकंदरा क्षेत्र में हनीट्रैप का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिसमें ज्वैलर्स मुकेश वर्मा ने अपने बेटे राजा उर्फ प्रिंस की मौत की वजह ब्लैकमेलिंग बताया है। आरोप है कि कीर्ति शर्मा नाम की लड़की ने झूठी रेप केस की धमकी और पैसा ऐंठकर सर्राफा परिवार के इकलौते लड़के 27 साल के राजा उर्फ़ प्रिंस की जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि अनुचित मांग पूरी न करने पर आरोपितों ने बेटे का विषाक्त पदार्थ पिला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पीड़ित मुकेश वर्मा की तहरीर पर सिकंदरा पुलिस ने कीर्ति नामक युवती और तरुण नाम के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अटूस निवासी ज्वैलर्स मुकेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा राजा उनके साथ रायभा में ज्वैलरी की दुकान संभालता था। 19 अक्तूबर को राजा ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने का प्रयास किया, इलाज के लिए दिल्ली ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। परिजन इस घटना को लेकर उलझन में थे, मगर 24 नवंबर को मोबाइल की जांच ने पूरा मामला उजागर कर दिया।

तहरीर में कहा गया कि थाना सिकंदरा के गांव अटूस का रहने वाले राजा से कीर्ति शर्मा 20 लाख रुपए के गहने और 70 हजार कैश लूट चुकी थी, फिर भी उसका मन नहीं भरा। आत्महत्या वाले दिन उसने राजा को 53 बार फोन मिलाया था। राजा मां-बाप का इकलौता बेटा था। मुकेश वर्मा के अनुसार मोबाइल में 19 अक्तूबर को कीर्ति नामक युवती के 53 कॉल और उसके साथी तरुण के 46 कॉल आए थे। तरुण नामक युवक के साथ एक युवती उनके घर आई थी।