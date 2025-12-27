दोस्ती की तो आराम से चलेगी ड्यूटी... महिला आरक्षी को दरोगा की धमकी, अब हुआ ये

संक्षेप: यूपी के आगरा में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। इधर, पुलिस महकमे में ही एक महिला पुलिस कर्मी के उत्पीड़न का एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोहामंडी सर्किल के एक थाने में तैनात दरोगा पर आरोप है।

यूपी के आगरा में महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। इधर, पुलिस महकमे में ही एक महिला पुलिस कर्मी के उत्पीड़न का एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। लोहामंडी सर्किल के एक थाने में तैनात दरोगा पर आरोप है। उससे परेशान होकर एक महिला आरक्षी ने इंस्पेक्टर से शिकायत की। दरोगा को समझाया गया। कार्रवाई हो जाएगी, यह भय दिखाया गया। आनन-फानन में उसे छुट्टी भेजकर मामले को दबा दिया गया है। घटना महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

महिला आरक्षी सीसीटीएनएस का काम देखती है। थाने में तैनात एक दरोगा ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। वह किससे बात करती है, कहां जाती है। यह जानकारी महिला आरक्षी को हो गई। चर्चाओं को सही मानें तो दरोगा ने दोस्ती का प्रस्ताव भिजवाया। महिला आरक्षी ने इसे नजरंदाज किया तो उसे परेशान किया जाने लगा। पानी सिर से ऊपर हो जाने पर महिला आरक्षी इंस्पेक्टर के सामने पेश हो गई। संयोग से उस दौरान थाने में तैनात कुछ और पुलिस कर्मी भी तैनात थे।

महिला आरक्षी ने इंस्पेक्टर से कहा कि थाने में वह भयभीत रहती है। एक दरोगा ने परेशान कर रखा है। उसे दोस्ती का प्रस्ताव भिजवाया। यह भी कहलवाया कि उसकी बात मानेगी तो आराम से ड्यूटी चलती रहेगी। बात नहीं मानी तो परेशान हो जाएगी। महिला आरक्षी ने और भी कई बातें बताईं। यह सुनकर इंस्पेक्टर हैरान रह गए। उसे भरोसा दिलाया कि उसे कोई परेशान नहीं करेगा। थाने के प्रभारी वह हैं। वह दरोगा को समझाएंगे। महिला आरक्षी के जाने के बाद इंस्पेक्टर ने दरोगा को समझाया कि ऊपर तक शिकायत हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे।

मामला तूल पकड़ सकता है यह अंदाजा होते ही दरोगा छुट्टी चला गया। घटना अधिकारियों के कानों तक भी पहुंच गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इंस्पेक्टर को फोन कर पूछा कि महिला आरक्षी को कौन परेशान कर रहा है। इंस्पेक्टर ने कहा कि सर जानकारी में नहीं है। कार्रवाई न हुई तो महिला आरक्षी लिखित शिकायत भी कर सकती है।