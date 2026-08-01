पहले ढकते थे चेहरा अब कैमरे में कैद, जंतर-मंतर पर गाली देने वाले यूपी के युवाओं की हो रही पहचान

जंतर-मंतर पर गाली देने वाले यूपी के युवाओं की पहचान की जा रही है। सीसीटीवी में युवाओं की ओर से सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज किए जाने का रिकॉर्ड है। इस अभद्रता की जांच के लिए वायरल रील्स और वीडियो की जांच की जा रही है।

'पुलिस अंकल... पुलिस अंकल... वास्ते' मीम ने सोशल मीडिया पर लोगों को खूब हंसाया और इस पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई। वहीं, दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं की ओर से सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज किए जाने पर लोगों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में एक युवती के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की साइबर सेल यह पता लगाने में जुटी है कि इस अभद्रता में प्रदेश के कितने युवा शामिल थे। वायरल रील्स और वीडियो के आधार पर सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले जा रहे हैं।

घटना दिल्ली की होने के कारण नोएडा में जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी विवेचना दिल्ली पुलिस करेगी। मुकदमा सार्वजनिक उपद्रव, मानहानि, अपमान और शांतिभंग से संबंधित धाराओं में दर्ज हुआ है। इन धाराओं में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं होती। हालांकि वीडियो के रूप में डिजिटल साक्ष्य मौजूद हैं, जिनके आधार पर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि युवाओं को शायद इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मामूली धाराओं में दर्ज एक मुकदमा भी उनके करियर में बड़ी बाधा बन सकता है।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतें आती हैं। वर्ष 2026 में करीब 120 पासपोर्ट आवेदकों को इसी कारण परेशानी हुई। उनके खिलाफ पुराने मुकदमे दर्ज थे। इनमें अधिकांश पेशेवर अपराधी नहीं थे। किसी पर गाली-गलौज का मुकदमा था तो किसी पर जान से मारने की धमकी देने का। पासपोर्ट के लिए पुलिस सत्यापन अनिवार्य होता है और पुलिस अपनी रिपोर्ट में मुकदमे की जानकारी छिपा नहीं सकती। ऐसे मामलों में आवेदक को अदालत से अनुमति लेने के बाद ही पासपोर्ट मिल पाता है।

सरकारी ही नहीं, निजी क्षेत्र की कई नौकरियों में भी पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र जरूरी होता है। सत्यापन के दौरान मुकदमे का उल्लेख होने पर नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है। ठेकेदारी, शस्त्र लाइसेंस और अन्य कार्यों के लिए भी चरित्र प्रमाणपत्र आवश्यक होता है। अब मकान मालिक भी किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराने लगे हैं। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, उन्हें किराये पर मकान मिलने में भी दिक्कत आती है। अधिकतर लोगों को इन परेशानियों का एहसास तब होता है, जब उन्हें पुलिस सत्यापन की जरूरत पड़ती है।

मूल पते से होता है सत्यापन पुलिस का पूरा रिकॉर्ड अब कंप्यूटरीकृत है। नाम, पिता का नाम और पता दर्ज करते ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमों का पूरा विवरण सामने आ जाता है। यदि कोई अदालत से बरी भी हो जाए, तब भी मुकदमे का रिकॉर्ड पुलिस के पास रहता है। सत्यापन रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में अदालत ने उसे बरी कर दिया।

पहले चेहरा ढकते थे, अब कैमरे में कैद पहले आंदोलनों और पथराव के दौरान लोग पहचान छिपाने के लिए चेहरा ढक लेते थे। जंतर-मंतर के प्रदर्शन में अधिकांश युवाओं ने ऐसा नहीं किया। केवल कुछ लोगों ने मास्क लगाए थे। कैमरे के सामने खुलेआम की गई गाली-गलौज अब उनके खिलाफ डिजिटल साक्ष्य बन सकती है। प्रदर्शन से जुड़ी रील्स अब भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं।