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हिरासत में राजू की मौत: एक और सच आया सामने, मुआवजे के लिए रिश्तेदार नहीं खोज पाई पुलिस

Mar 22, 2026 08:58 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
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यूपी के आगरा में पुलिस हिरासत में राजू गुप्ता की मौत के मामले में एक और सच उजागर हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने नजदीकी रिश्तेदार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर भेजा कि राजू की मां की मौत हो चुकी है। कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं मिल रहा।

हिरासत में राजू की मौत: एक और सच आया सामने, मुआवजे के लिए रिश्तेदार नहीं खोज पाई पुलिस

यूपी के आगरा में पुलिस हिरासत में राजू गुप्ता की मौत के मामले में एक और सच उजागर हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने नजदीकी रिश्तेदार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर भेजा कि राजू की मां की मौत हो चुकी है। कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं मिल रहा। जबकि इस पूरे मामले में पैरवी राजू के चाचा अशोक गुप्ता कर रहे थे। वह मथुरा में रह रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि पुलिस ने राजू के करीबी का पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया।

बता दें कि सिकंदरा थाने में पुलिस हिरासत में राजू गुप्ता की मौत के मामले में दरोगा अनुज सिरोही को दस साल और पड़ोसी अंशुल प्रताप सिंह को सात साल की सजा हुई है। वर्ष 2018 के इस सनसनीखेज मामले में पहले दिन से पुलिस को बचाने के प्रयास किए गए थे। जनता के आक्रोश और सड़क पर प्रदर्शन की वजह से मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे में भी किसी पुलिस कर्मी को नामजद नहीं किया गया था।

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पुलिस विवेचना में सिर्फ एक दरोगा को आरोपित बनाया गया था। उस समय थाने में मौजूद अन्य सभी पुलिस कर्मियों को बचा लिया गया था। इस मामले की शिकायत मानवाधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस ने मानवाधिकार आयोग में की थी। मानवाधिकार आयोग ने मुकदमे की विवेचना सीआईडी को ट्रांसफर की थी। सीआईडी की विवेचना में 17 पुलिस कर्मियों को आरोपित बनाया गया था। अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल शासन को भेजी गई थी।

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नरेश पारस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में आयोग ने पुलिस और शासन को दर्जनों नोटिस भेजे। चार जून 2025 को पांच लाख रुपये मुआवजे के भुगतान के संबंध में प्रमाण मांगे गए थे। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया कि राजू की मां रेनू गुप्ता की मौत हो चुकी है। फिलहाल किसी अन्प्य नजदीकी रिश्तेदार होने की बात सामने नहीं आई है।

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नजदीकी रिश्तेदार को खोजने के निर्देश

मानवाधिकार आयोग ने 28 जनवरी को डीएम और एसएसपी (वर्तमान में कमिश्नर) को निर्देश दिया है कि वे मृतक राजू गुप्ता के नजदीकी रिश्तेदार का पता लगाएं। यदि कोई हो तो चार सप्ताह के भीतर आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट जमा करें। ऐसा न करने पर आयोग पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत दंडात्मक प्रक्रिया जारी करने के लिए बाध्य होगा। जिसमें संबंधित प्राधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति भी शामिल होगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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