हिरासत में राजू की मौत: एक और सच आया सामने, मुआवजे के लिए रिश्तेदार नहीं खोज पाई पुलिस

यूपी के आगरा में पुलिस हिरासत में राजू गुप्ता की मौत के मामले में एक और सच उजागर हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने नजदीकी रिश्तेदार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर भेजा कि राजू की मां की मौत हो चुकी है। कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं मिल रहा।

यूपी के आगरा में पुलिस हिरासत में राजू गुप्ता की मौत के मामले में एक और सच उजागर हुआ है। मानवाधिकार आयोग ने नजदीकी रिश्तेदार को पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए थे। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखकर भेजा कि राजू की मां की मौत हो चुकी है। कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं मिल रहा। जबकि इस पूरे मामले में पैरवी राजू के चाचा अशोक गुप्ता कर रहे थे। वह मथुरा में रह रहे हैं। इससे इतना तो साफ है कि पुलिस ने राजू के करीबी का पता लगाने का प्रयास ही नहीं किया।

बता दें कि सिकंदरा थाने में पुलिस हिरासत में राजू गुप्ता की मौत के मामले में दरोगा अनुज सिरोही को दस साल और पड़ोसी अंशुल प्रताप सिंह को सात साल की सजा हुई है। वर्ष 2018 के इस सनसनीखेज मामले में पहले दिन से पुलिस को बचाने के प्रयास किए गए थे। जनता के आक्रोश और सड़क पर प्रदर्शन की वजह से मुकदमा लिखा गया था। उस मुकदमे में भी किसी पुलिस कर्मी को नामजद नहीं किया गया था।

पुलिस विवेचना में सिर्फ एक दरोगा को आरोपित बनाया गया था। उस समय थाने में मौजूद अन्य सभी पुलिस कर्मियों को बचा लिया गया था। इस मामले की शिकायत मानवाधिकार कार्यकर्ता नरेश पारस ने मानवाधिकार आयोग में की थी। मानवाधिकार आयोग ने मुकदमे की विवेचना सीआईडी को ट्रांसफर की थी। सीआईडी की विवेचना में 17 पुलिस कर्मियों को आरोपित बनाया गया था। अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल शासन को भेजी गई थी।

नरेश पारस ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में आयोग ने पुलिस और शासन को दर्जनों नोटिस भेजे। चार जून 2025 को पांच लाख रुपये मुआवजे के भुगतान के संबंध में प्रमाण मांगे गए थे। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया कि राजू की मां रेनू गुप्ता की मौत हो चुकी है। फिलहाल किसी अन्प्य नजदीकी रिश्तेदार होने की बात सामने नहीं आई है।