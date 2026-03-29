बच्ची को मारकर सिल्वर ड्रम में भरने वाले की लाश देखने उमड़ी भीड़, पुलिस ने एनकाउंटर में किया था ढेर

आगरा की मासूम प्रज्ञा का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह खबर गोबर चौकी के सिद्धार्थ नगर में पहुंची तो भीड़ सड़क पर जमा हो गई। हत्यारोपी का चेहरा दिखाया जाए, यह हल्ला मच गया। बवाल की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया।

आगरा की मासूम प्रज्ञा का हत्यारोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। यह खबर गोबर चौकी के सिद्धार्थ नगर में पहुंची तो भीड़ सड़क पर जमा हो गई। हत्यारोपी का चेहरा दिखाया जाए, यह हल्ला मच गया। बवाल की सूचना पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। पुलिस बालिका की मां सहित कई बस्ती वालों को पोस्टमार्टम हाउस लेकर आई। हत्यारोपी सुनील का शव दिखाया। शव की पहचान के बाद माहौल शांत हुआ।

पुलिस ने रात करीब तीन बजे एनकाउंटर में सुनील को मारा था। सुबह के समय बस्ती वालों को पता चला कि सुनील मारा गया। बस्ती वाले घरों से बाहर निकल आए। वे चाहते थे कि पुलिस सुनील का शव दिखाए। उसका चेहरा देखने के बाद ही उन्हें तसल्ली होगी कि पुलिस सच बोल रही है। पुलिस ने लोगों को समझाया और भरोसा दिलाया कि वह सच बोल रही है। बालिका की मां प्रीति सामने आ गईं। वह खुद हत्यारोपी सुनील का शव देखना चाहती थीं। पुलिस ने बस्ती वालों से कहा कि जिसे भी चलना है साथ चले।

पुलिस चेहरा ही नहीं दिखाएगी, शव की पहचान भी कराएगी। इसके बाद कोई हंगामा नहीं होना चाहिए और पुलिस को अपना काम करने दिया जाए। इसी दौरान बालिका की मां को पता चला कि बेटी ने सुनील को किसी के साथ देख लिया था, इसलिए उसे मार डाला। बालिका की मां चीख-चीखकर कहने लगीं कि इस घटना में जो भी शामिल है, वह भी पकड़ा जाना चाहिए। महिला चाहे उनके घर से ही क्यों न हो। उनकी बेटी से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। जिस दिन से बेटी गई है, उन्हें नींद नहीं आती। बेटी को आटे के ड्रम में बंद कर दिया था। उसे कितनी तकलीफ हुई होगी। यह सोच-सोचकर उनका दिल दहल जाता है।

पुलिस प्रज्ञा की मां सहित बस्ती के कई लोगों को पोस्टमार्टम हाउस लेकर आई। चार-चार लोगों को अपने साथ पोस्टमार्टम हाउस के अंदर लेकर गई। सुनील का शव उन्हें दिखाया। जिसने भी शव को देखा, बाहर आकर यही कहा कि वही है। उसकी गर्दन पर टैटू बना था। यहां भी बना है। प्रज्ञा की मां ने शव को झकझोर दिया। वह यह जानना चाहती थीं कि उनकी बेटी को क्यों मारा। मासूम ने उसका क्या बिगाड़ा था।

वजह जानने को तीन पहलुओं से जांच सुनील ने इतनी बेरहमी से बालिका को क्यों मारा। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। यह हर कोई जानना चाहता है। पुलिस को घटना के पीछे तीन वजह लग रही हैं। इनमें से सही क्या है यह जानने के लिए पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। तीसरी और सबसे कमजोर वजह पुलिस को पिता से किराए को लेकर हुआ विवाद लग रही है। पिता ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है। मोहल्ले वाले भी बता रहे हैं। हत्या से दो दिन पहले सुनील का प्रज्ञा के पिता से विवाद हुआ था।

पुलिस की सक्रियता से ड्रम नहीं ले जा पाया बच्ची के हत्यारोपी सुनील तक पहुंचना आसान नहीं था। वह मोबाइल नहीं रखता था। पुलिस को उम्मीद थी कि वह अपने किसी परिचित को फोन करके यह जानने का प्रयास करेगा कि क्या चल रहा है। पुलिस ने कई मोबाइल नंबर सर्विलांस पर ले रखे थे। पुलिस सक्रिय नहीं होती तो बुधवार को सुनील घर से आटे का ड्रम निकालकर ले जाता। ऐसा होता तो बच्ची का शव तक बरामद नहीं होता। घटना की गुत्थी बुरी तरह उलझ जाती। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सुनील सुबह ही शराब पी लेता था। दिनभर नशे में रहता था। यह जानकारी प्रज्ञा के पिता और मोहल्ले वालों को पहले से थी। इसके बावजूद उसे किराए पर कमरा दे दिया गया। सुनील की इन्हीं हरकतों के कारण पत्नी उसे छोड़कर चली गई।

हर जगह पर पुलिस ने शुरू कर दी थी तलाश मंगलवार को हत्या हुई थी। बुधवार को सुनील मोहल्ले में आया था। गली में हर तरफ पुलिस मौजूद थी। यह देख वह अपने कमरे तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। पुलिस मान रही है कि वह ड्रम लेने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया व भाग गया। गुरुवार शाम उसे गुतला के पास एक मंदिर के बाहर देखा गया। वहां उसने भंडारे में खाना खाया। पुलिस तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेंपो स्टैंड ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पुलिस न हो।

छानबीन में पता चला कि बालिका ने सुनील को किसी महिला संग देख लिया था। उसके बारे में जानकारी मिली है। सुनील मर गया है। पुलिस पर प्रमाण नहीं है। उस महिला से पूछताछ हो रही है। वह इनकार कर रही है। ये बिना साक्ष्य साबित नहीं हो सकता। दूसरी वजह पुलिस बुरी नीयत मानकर चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस को स्लाइड रिपोर्ट आने का इंतजार है। आरोपित ने बालिका के साथ कुछ गलत किया होगा तो स्लाइड जांच में साफ हो जाएगा।

तीन महीनों में आगरा में हुए तीन एनकाउंटर आगरा कमिश्नरेट में तीन माह में तीन एनकाउंटर हो चुके हैं। दो पुलिस और एक एसटीएफ ने किया है। बच्ची की बेरहमी से हत्या की वारदात ने पुलिस अधिकारियों को हिला दिया था। तीन फीट लंबी बच्ची को हत्या के बाद ढाई फीट के ड्रम में ठूंसकर बंद किया गया था। बच्ची का सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ थे। ढक्कन बंद नहीं हो रहा था, इसलिए पूरी ताकत से पैरों को मोड़कर ड्रम में ठूंसा गया था। जैसे कंबल को ठूंसकर किसी ड्रम में रखा जाता है।