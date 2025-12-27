Hindustan Hindi News
UP Agra Police Inspector Slapped 85 year old man kept in police station for five hours
यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने मारा 85 वर्षीय बुजुर्ग को थप्पड़, पांच घंटे थाने पर बैठाया

यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर ने मारा 85 वर्षीय बुजुर्ग को थप्पड़, पांच घंटे थाने पर बैठाया

संक्षेप:

यूपी के आगरा में किरावली में पुलिस ने किसान राजू शर्मा के पीट-पीटकर दोनों पैर तोड़ दिए। यह मामला शांत भी नहीं पड़ा है कि इंस्पेक्टर एत्मादपुर के खिलाफ 85 वर्षीय बुजुर्ग ने थप्पड़ मारने और अभद्रता की शिकायत की है।

Dec 27, 2025 12:33 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में किरावली में पुलिस ने किसान राजू शर्मा के पीट-पीटकर दोनों पैर तोड़ दिए। यह मामला शांत भी नहीं पड़ा है कि इंस्पेक्टर एत्मादपुर के खिलाफ 85 वर्षीय बुजुर्ग ने थप्पड़ मारने और अभद्रता की शिकायत की है। बुजुर्ग का कहना है कि थाने में बेइज्जती से वह आहत हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में इंस्पेक्टर की शिकायत की थी। इंस्पेक्टर ने बौखलाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

बता दें कि गांव सुरहार, एत्मादपुर निवासी नरेंद्र पाल सिंह लड़खड़ाते कदमों से शुक्रवार को डीसीपी पश्चिम अतुल शर्मा के पास आए थे। उन्होंने डीसीपी को बताया कि बेटे वीरेंद्र सिंह की दो शादियां हुई हैं। पहली पत्नी पुरानी तहसील मार्ग पर रहती है। मकान उनके नाम है। मकान के बराबर में ही दुकान है। पहले भतीजा दुकान चलाता था। उन्होंने उससे खाली करा ली। 18 दिसंबर दुकान की मरम्मत कराने गए थे। इस दौरान एत्मादपुर थाना पुलिस आई। उन्हें खींचकर थाने ले गई। उन्होंने थाने में कोर्ट के कागज दिखाए। थाना प्रभारी आलोक कुमार ने उन्हें थप्पड़ मारा और कागज फेंक दिए।

20 दिसंबर को संपूर्ण समाधान दिवस में उन्होंने शिकायत की। इंस्पेक्टर पर अभद्रता का आरोप लगाया। उनकी शिकायत पर इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 23 दिसंबर को उनके खिलाफ एत्मादपुर थाने में एक मुकदमा लिख लिया गया। मुकदमा किरन सोलंकी की तहरीर पर लिखा गया है। किरन ने आरोप लगाया है कि ससुर, पति और चचिया ससुर उसे जबरन मकान से निकालना चाहते हैं। उसके साथ मारपीट करते हैं।

मामले में कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर को 85 वर्षीय बुजुर्ग को पीटने का अधिकार किसने दिया। थाने में वयोवृद्ध के साथ अपमानजनक व्यवहार का जिम्मेदार कौन है। उन्हें पांच घंटे किस अपराध में थाने पर बैठाया गया। अपराध किया तो उसी दिन मुकदमा क्यों नहीं लिखा। बताया जा रहा है कि इससे पहले उनके बेटे को पकड़ा गया था। बेटा घूस देकर थाने से छूटा था। ये भी बताया कि विवाद मकान का नहीं है। बहू दुकान का किराया खुद लेना चाहती है। जबकि दुकान उनके नाम है। बेटे के नाम नहीं है। मामले में जांच जारी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
