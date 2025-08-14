UP Agra Police half Encounter three loot criminal arrested Were driving auto ऑटो चलाकर जा रहे थे गैंगस्टर, यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर तीन गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा Thu, 14 Aug 2025 09:56 AM
ऑटो चलाकर जा रहे थे गैंगस्टर, यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर तीन गिरफ्तार

यूपी के ऑटो गैंग ने सादाबाद के नीरज से 12 अगस्त को बैग लूटा था। इसमें मोबाइल और कैश था। एत्मादुद्दौला पुलिस ने तीन आरोपितों को पकड़कर वारदात का खुलासा किया है। हैरानी की बात यह है कि इनमें दो गैंगस्टर हैं। मुठभेड़ में एक आरोपित के पैर में गोली लगी। पुलिस ने बुधवार को तीनों को जेल भेज दिया।

सादाबाद निवासी नीरज सिकंदरा एक कार के सर्विस सेंटर पर आए थे। अपनी गाड़ी सर्विस के लिए डाली। वापस घर लौट रहे थे। भगवान टॉकीज से रामबाग के लिए ऑटो में बैठे। ऑटो में पहले से दो युवक बैठे थे। उन्हें लगा सवारी हैं। हाथरस मार्ग पर चालक ने उन्हें ऑटो से उतारा। पीछे बैठे दोनों युवकों ने झपट्टा मारकर उनका बैग छीन लिया। वह चीखते ही रह गए। चालक ने ऑटो दौड़ा दिया। घटना का मुकदमा एत्मादुद्दौला थाने में लिखा गया था।

इंस्पेक्टर एत्मादुद्दौला देवेंद्र दुबे के साथ मंगलवार की रात पुलिस ने ऑटो सवार आरोपियों को घेरा। मुठभेड़ हुई। इमरान कुरैश के पैर में गोली लगी। उसके साथी शानू व अल्ताफ को घेराबंदी करके पकड़ा गया। लूट का मोबाइल बरामद हुआ। इंस्पेक्टर ने बताया कि इमरान और शानू के खिलाफ गैंगस्टर का भी मुकदमा है। दोनों जितेंद्र कुशवाह गैंग के सदस्य हैं।

चालकों का सत्यापन जरूरी

ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि बदमाश तो ऑटो नहीं चला रहे। पूर्व में भी इस तरह की लूट की वारदात हुई हैं। कई साल पहले तो एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। जब भी वारदात होती है सत्यापन की बात बोली जाती है, बाद में पुलिस भूल जाती है।

