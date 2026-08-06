ऑन डिमांड लग्जरी कारें चुराते थे हाईटेक चोर, खुद याद नहीं कितनी गाड़ियां बेच चुका है गैंग
आगरा पुलिस ने हाईटेक चोरों के गैंगे के 8 सदस्य गिरफ्तार किए हैं। ये चोर डिमांड आते ही लग्जरी कार चुराते थे। इनके पास से थार, होंडा सिटी और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियां बरामद हुई हैं। गैंग में बस्ती, हरदोई और सीतापुर के चोर शामिल थे।
आपकी कार घर के बाहर खड़ी है तो सुरक्षित नहीं है। सेंट्रल लॉक का सायरन बंद करके गाड़ियां चुराने वाले आठ अंतरराज्जीय हाईटेक चोरों को आगरा पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 1.86 करोड़ रुपये की 11 गाड़ियां बरामद हुई हैं। चोरों को खुद याद नहीं है कि उनके गैंग के सदस्य कितनी गाड़ियां बाजार में बेच चुके हैं। गैंग ऑन डिमांड वारदात को अंजाम देता था। सर्विस सेंटरों तक में उनकी सेंध रहती थी, ताकि गाड़ी की रिमोट की प्रोग्रामिंग कॉपी की जा सके।
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि 29 जून को जयपुर हाउस से होंडा डब्ल्यूआरवी चोरी हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी देख यह पता चला कि वाहन चोर कार से ही आए थे। हाईटेक तरीके से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। गाड़ी का सॉयरन तक नहीं बजा। गाड़ी में लगी जीपीएस डिवाइस रास्ते में निकालकर फेंक दी गई। पुलिस ने गैंग के बारे में छानबीन शुरू कर दी।
पिछले दिनों गैंग का सरगना बावन चुंगी, बावन रोड (हरदोई) निवासी अभिषेक वाजपेई उर्फ सत्यम पुलिस को गच्चा देकर भाग गया। वह अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ एक कार में था। पुलिस ने उसकी घेराबंदी का प्रयास किया तो बैक गियर में गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी से कूदकर दूसरी तरफ चल रही अपने साथियों की कार में बैठकर भाग गया। युवती से पूछताछ में पुलिस को सिर्फ एक-दो मोबाइल नंबर मिले। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका आशिक वाहन चोर है।
चुराते थे लग्जरी गाड़ी
चोरों की कुंडली खंगालने के लिए पुलिस की टीम बस्ती, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर तक गई। छानबीन में पता चला कि अभिषेक वाजपेई अकेला नहीं है। गैंग के सदस्य दिल्ली, मथुरा, हरियाणा, नोएडा, गाजियाबाद से लग्जरी गाड़ियां चोरी करते हैं।
आपराधिक इतिहास
गिरफ्तार आरोपियों में विवेक रावत का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ बरेली, लखनऊ, हरदोई, कुशीनगर में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पकड़े गए आरोपियों में सबसे शातिर है।
ये गाड़ियां हुईं बरामद
दो टाटा हैरियर, होंडा सिटी, थॉर, होंडा डब्ल्यूआरवी, किआ कैरेंस, वरना, ईको स्पोर्ट, आई-20, टाटा पंच शामिल हैं। 11 गाड़ियों की कीमत पुलिस 1.86 करोड़ बता रही है। आरोपियों के पास से 19 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 13000 रुपये और नौ मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
बस्ती के कार बाजार में बेचते थे चोरी की गाड़ियां
पुलिस ने बताया कि चोरी की गाड़ियां बस्ती में एसडी कार बाजार में बेची जाती थीं। पकड़ा गया आरोपित संतोष कुमार इसे चलाता था। गैंग के सदस्य किसी भी गाड़ी को खरीदने से पहले उस कंपनी के उस मॉडल की टोटल लॉस की गाड़ी को खरीदते थे। उसी के जरिए चोरी की गाड़ी को नंबर एक की बनाया जाता था। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि ज्यादातर गाड़ियों में अब पुश बटन स्टार्ट है। चाबी के अंदर इम्मोबिलाइजर सिक्योरिटी चिप लगी होती है। रिमोट खो जाने पर सर्विस सेंटर से ही डुप्लीकेट चाबी मिल सकती है। यह हाईटेक सिक्योरिटी फीचर की वजह से होता है। चोरों का गैंग इसी हाईटेक सिक्योरिटी फीचर में सेंध लगाने की कला सीख रहा था।
कभी सफलता मिल जाती तो कभी फेल भी हो जाते थे। कार की स्टीयरिंग व्हील के नीचे ओबीडी पोर्ट में एक प्रोग्रामिंग डिवाइस कनेक्ट की जाती है। चाबी का पूरा डेटा कापी हो जाता है। एक एच डिवाइस आती है। कार का रिमोट उसके ऊपर से गुजारने मात्र से डेटा कॉपी हो जाता है। उस डेटा को गैंग के सदस्य लैपटॉप पर कापी करते थे। उसकी मदद से सेंट्रल लॉकिंग का सायरन बंद कर देते थे। सूजे की मदद से कार खोलते थे।
स्टीयरिंग के नीचे ओबीडी पोर्ट से लैपटॉप कनेक्ट करके गाड़ी स्टार्ट कर लेते थे। गाड़ी के रिमोट का क्लोन भी बनाते थे। उसके काम नहीं करने पर लैपटॉप को ओबीडी पोर्ट से कनेक्ट करते थे। कुछ किलोमीटर दूर जाते थे शातिर गाड़ी की जीपीएस डिवाइस को निकालकर फेंक देते थे। कबाड़ी से ज्यादा कीमत देकर खरीदी गई टोटल लॉस (चकनाचूर) की गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर को चोरी की गाड़ी पर बेल्डिंग की मदद से लगाते थे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें