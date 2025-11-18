नाइजीरियन गैंग ने यूपी में फैलाया एमडी के नशे का नेटवर्क, 8-10 हजार में बिक रही एक पुड़िया
यूपी की ताजनगरी आगरा में युवा सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल गए हैं। ड्रग्स लेने लगे हैं। युवाओं में सबसे ज्यादा डिमांड खतरनाक नशा एमडी की है। हरीपर्वत पुलिस ने आगरा में एमडी सप्लाई करने वाले नाइजीरियन गैंग के दो एजेंटों को गिरफ्तार किया है। दोनों ऑन डिमांड ड्रग्स की सप्लाई देने आया करते थे। एक ग्राम की पुड़िया आठ से दस हजार रुपये में बेचा करते थे।
इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि संजय प्लेस से चेकिंग के दौरान मैनपुरी निवासी सुधांशुपाल और रितिक उर्फ चंदन शर्मा को पकड़ा गया। सुधांशु पॉलीटेक्निक का छात्र है। पिता रेलवे से रिटायर हैं। वह दिल्ली में रैपिडो बाइक चलाया करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात बैनी नाम के एक नाइजीरियन से हुई। नाइजीरियन युवक ने उसे अपने जाल में फंसाया। कहा कि यहां सवारी ढोने से सिर्फ दो वक्त की रोटी मिलेगी। उसके लिए काम करे। एक चक्कर में आठ हजार रुपये दिया करेगा। बैनी उसे एक डिब्बी में नशे की गोलियां दिया करता था। उन्हें लेकर उसे आगरा भेजता था।
आगरा में माल किसे देना है यह पहले से नहीं बताता था। आखिरी समय पर उसे ग्राहक की गूगल लोकेशन भेजा करता था। एक महीने में वह आगरा के आठ से दस चक्कर लगाया करता था। इस तरह उसे अच्छी कमाई होने लगी। उसने मैनपुरी निवासी अपने दोस्त चंदन शर्मा को भी इस काम में लगा लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से तलाशी में 8.5 ग्राम एमडी, 9 किलोग्राम से अधिक गांजा मिला। आरोपियों के पास से ब्रिकी के 70 हजार रुपये भी मिले। दोनों कार से आए थे। पुलिस ने उसे भी सीज किया है।
बहुत खतरनाक है एमडी का नशा
पुलिस ने बताया कि एमडी का मतलब एमडीएम (मेथिलीन डाइऑक्सीमेथाम फेटामाइन) या मेफेड्रोन नामक सिंथेटिक ड्रग्स से होता है। ये अवैध है। यह दवा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती है। इसके सेवन के बाद व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान और खुश महसूस करता है। इसके सेवन से मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बढ़ जाता है। एमडी का नशा बहुत खतरनाक है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अधिक सेवन से मौत तक हो सकती है।