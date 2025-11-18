नाइजीरियन गैंग ने यूपी में फैलाया एमडी के नशे का नेटवर्क, 8-10 हजार में बिक रही एक पुड़िया

संक्षेप: यूपी की ताजनगरी आगरा में युवा सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल गए हैं। ड्रग्स लेने लगे हैं। युवाओं में सबसे ज्यादा डिमांड खतरनाक नशा एमडी की है। हरीपर्वत पुलिस ने आगरा में एमडी सप्लाई करने वाले नाइजीरियन गैंग के दो एजेंटों को गिरफ्तार किया है।

यूपी की ताजनगरी आगरा में युवा सिगरेट और शराब के नशे से ऊपर निकल गए हैं। ड्रग्स लेने लगे हैं। युवाओं में सबसे ज्यादा डिमांड खतरनाक नशा एमडी की है। हरीपर्वत पुलिस ने आगरा में एमडी सप्लाई करने वाले नाइजीरियन गैंग के दो एजेंटों को गिरफ्तार किया है। दोनों ऑन डिमांड ड्रग्स की सप्लाई देने आया करते थे। एक ग्राम की पुड़िया आठ से दस हजार रुपये में बेचा करते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज कुमार शर्मा ने बताया कि संजय प्लेस से चेकिंग के दौरान मैनपुरी निवासी सुधांशुपाल और रितिक उर्फ चंदन शर्मा को पकड़ा गया। सुधांशु पॉलीटेक्निक का छात्र है। पिता रेलवे से रिटायर हैं। वह दिल्ली में रैपिडो बाइक चलाया करता था। इस दौरान उसकी मुलाकात बैनी नाम के एक नाइजीरियन से हुई। नाइजीरियन युवक ने उसे अपने जाल में फंसाया। कहा कि यहां सवारी ढोने से सिर्फ दो वक्त की रोटी मिलेगी। उसके लिए काम करे। एक चक्कर में आठ हजार रुपये दिया करेगा। बैनी उसे एक डिब्बी में नशे की गोलियां दिया करता था। उन्हें लेकर उसे आगरा भेजता था।

आगरा में माल किसे देना है यह पहले से नहीं बताता था। आखिरी समय पर उसे ग्राहक की गूगल लोकेशन भेजा करता था। एक महीने में वह आगरा के आठ से दस चक्कर लगाया करता था। इस तरह उसे अच्छी कमाई होने लगी। उसने मैनपुरी निवासी अपने दोस्त चंदन शर्मा को भी इस काम में लगा लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से तलाशी में 8.5 ग्राम एमडी, 9 किलोग्राम से अधिक गांजा मिला। आरोपियों के पास से ब्रिकी के 70 हजार रुपये भी मिले। दोनों कार से आए थे। पुलिस ने उसे भी सीज किया है।