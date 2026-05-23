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राजनीति में फेल शातिर ने 32 हजार महिलाओं को ठगा, हर महिला से ठगता केवल 750 रुपये

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
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कई प्रदेशों में करीब 32 हजार महिलाओं से ठगी करने वाला 25 हजार का इनामी सदर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। अरुण अग्निहोत्री उर्फ पंकज साढ़े छह साल से फरार चल रहा था। प्रत्येक महिला से उसने 750 रुपये की ठगी की थी।

राजनीति में फेल शातिर ने 32 हजार महिलाओं को ठगा, हर महिला से ठगता केवल 750 रुपये

कई प्रदेशों में करीब 32 हजार महिलाओं से ठगी करने वाला 25 हजार का इनामी सदर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। अरुण अग्निहोत्री उर्फ पंकज साढ़े छह साल से फरार चल रहा था। प्रत्येक महिला से उसने 750 रुपये की ठगी की थी। आगरा के अलावा हाथरस, फिरोजाबाद, बरेली, वाराणसी, कानपुर और इंदौर में गरीब महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। गैंग के तीन सदस्यों को पूर्व में जेल भेजा गया था।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि जनवरी 2020 में सदर थाने में धोखाधड़ी की धाराओं के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था। सार्थक सोशल वेलफेयर सोसाइटी बनाकर आगरा की करीब 1650 महिलाओं के साथ ठगी की गई थी। जांच में पता चला कि गैंग ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों में करीब 32000 महिलाओं को ठगा है। गरीब महिलाओं से संपर्क किया जाता था। उन्हें बताया था कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नीति आयोग ने एक योजना शुरू की है। गरीब महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई सहित करीब 17 तरीके प्रशिक्षण दिए जाएंगे।

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महिलाओं को चेन बनाने के लिए कहा जाता था। दो हजार रुपये चेक और प्रमाणपत्र के लालच में एक महिला दूसरी महिला से संपर्क करती थी। इस तरह पीड़ितों की संख्या बढ़ती चली गई। आवेदन के नाम पर सभी से 750 रुपये लिए जाते थे। उन्हें बताया गया था प्रशिक्षण के बाद पांच हजार रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से मिला करेंगे। जिसका प्रशिक्षण दिलाया जाएगा उसके उपकरण भी सरकार मुहैया कराएगी।

आरोपित अरुण अग्निहोत्री उर्फ पंकज अग्निहोत्री मूलत: मुक्कू बजरिया थाना सदर बाजार शाहजहांपुर का निवासी है। वर्तमान में उसकी लोकेशन लखनऊ में थी। सर्विलांस से लोकेशन मिलने के बाद पुलिस टीम लखनऊ गई थी। आरोपित को माधवग्रीन इलाके से पकड़ा गया। आरोपित के खिलाफ आगरा, बरेली, फिरोजाबाद, कानपुर, हाथरस, वाराणसी और इंदौर में 14 मुकदमे दर्ज हैं। सभी मुकदमे धोखाधड़ी से संबंधित हैं।

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राजनीति में फेल होने पर बना ठग

आरोपित अरुण अग्निहोत्री एमएससी पास है। शाहजहांपुर में एक पार्टी में कार्यकर्ता था। ख्वाहिशें ऊंची थीं। राजनीति में कुछ मिल नहीं पा रहा था। नेताओं की तरह लग्जरी गाड़ियों में घूमना चाहता था। साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। पुलिस के अनुसार एक महिला से सिर्फ 750 रुपये लिए। सोचा था कि रकम छोटी है। महिलाएं हंगामा नहीं करेंगी। पुलिस मुकदमे नहीं लिखेगी। यही सोच उसे ले डूबी। महिलाओं की संख्या बढ़ती चली गई। महिलाएं एकजुट होकर थाने पहुंचने लगीं।

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ये पहले गए थे जेल

पुलिस ने बताया कि अरुण अग्निहोत्री मास्टर माइंड हैं। गैंग के अवनीश पाल को वर्ष 2025, यशवंत को वर्ष 2020 व अमित को वर्ष 2023 में जेल भेजा गया था। आकाश सक्सेना अभी फरार चल रहा है। उसकी तलाश की जा रही है।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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