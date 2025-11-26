साइबर फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, दुबई-कंबोडिया में बैठे अपराधियों के लिए काम करने वाले आठ गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के आगरा में ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में साइबर अपराध की बड़ी साजिश रचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दुबई और कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों के इशारे पर काम करने वाले आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

यूपी के आगरा में ताजगंज क्षेत्र के एक होटल में साइबर अपराध की बड़ी साजिश रचने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। दुबई और कंबोडिया में बैठे साइबर अपराधियों के इशारे पर काम करने वाले आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक ऑन डिमांड भोले-भाले लोगों के खाते खुलवाकर साइबर अपराधियों को मुहैया कराते थे। कब्जे से 42 एटीएम कार्ड, 11 चेक बुक, 9 मोबाइल फोन, 3,412 रुपये भारतीय मुद्रा, 215 रुपये नेपाली मुद्रा और एक कार बरामद की गई।

एडीसीपी आदित्य ने बताया कि आरोपितों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे विशेष एप और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से साइबर फ्रॉड संचालित करते थे। उनके पास ऐसे बैंक खाते होते थे जिनकी लिमिट लाखों-करोड़ों रुपये तक होती थी। गिरफ्तार रनवीर खाते उपलब्ध कराने और दलालों को जोड़ने का काम करता था, जबकि देवेन्द्र ने बताया कि वह यह तकनीक दुबई से सीखकर आया और लंबे समय से धोखाधड़ी में सक्रिय है।

गिरोह खाताधारकों से धोखे से किट लेकर खातों को फ्रॉड में उपयोग करता था और खाते फ्रीज होते ही बंद कर देता था। एडीसीपी ने बताया कि आरोपित रनवीर आगरा से खाते लेने आया था। अन्य चार लोग भी साथ में थे, जो धरपकड़ के दौरान मौका पाकर भाग निकले। इनके नाम वरुण, राहुल, जय और एक अज्ञात भीलवाड़ा निवासी है। इनकी तलाश में पुलिस टीम जुटी है। बरामद 42 एटीएम में से 16 एटीएम आगरा के हैं।

हाई वैल्यू खातों से बड़ी राशि निकालना आसान हाई वैल्यू ऐसे खाते होते हैं, जिनमें करोड़ों रुपये डालना-निकालना, ट्रांसफर करना संभव हो और बैंक उन पर रोक-टोक न लगाए। साइबर अपराधी ऐसे खातों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े अमाउंट जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, पकड़े जाने से पहले पैसे कई खातों में घुमाए जा सकते हैं, खाते फ्रीज होने तक बड़ी राशि निकालना आसान होता है।

ये हुए गिरफ्तार रनवीर भार्गव निवासी कैलाशपुरी दिल्ली, सौरभ चौधरी निवासी नगला खुर्द अलीगढ़, अनुज निवासी भगत कतरा औरैया, राहुल कुमार निवासी कावेरीकुंज आगरा, देवेंद्र प्रताप सिंह निवासी प्रयागराज, अजय कुमार निवासी प्रताप नगर जगदीशपुरा, ध्रुवनाथ प्रताप सिंह निवासी बल्लीपुर फिरोजाबाद व चिरंजीवी शर्मा निवासी फुलट्टी बाजार आगरा।

देवेंद्र प्रताप ने दुबई से ली ट्रेनिंग देवेंद्र प्रताप मूल रूप से सर्वोदय नगर अल्लापुर प्रयागराज का निवासी है। 2016 से दुबई में रहा। कोरोना के समय वापस आ गया। वहीं इसकी पहचान साइबर ठगों से हुई। ट्रेनिंग ली। हैंडलर के संपर्क में रहता था। सिग्नल मिलते ही सक्रिय हो जाता था। लोगों को 2 से 5 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर हाई-वैल्यू खाते खुलवाता था। आरोपितों के पास मिली चेक बुक व एटीएम के अधिकांश खातों पर अन्य राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं।

लोगों को फंसाते थे रनवीर और सौरभ एडीसीपी आदित्य ने बताया कि रनवीर कंबोडिया, दुबई के हैंडलरों के संपर्क में था। मोबाइल से साक्ष्य मिले हैं। आरोपित पर हरियाणा के जींद में मुकदमे दर्ज हैं। इसने वकील के साथ 34 लाख का फ्रॉड किया था। हैंडलर के आदेश पर यह खाते जुटाकर उन्हें मुहैया कराता था। वहीं सौरभ पर चार मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं, जिनमें दो बुलंदशहर, एक अलीगढ़ एवं एक अन्य जगह का है। वह लोगों को झांसा देकर फंसाता था और लालच देकर खाते खुलवाता था।