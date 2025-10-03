चोली के पीछे गाने ने युवक को पहुंचा दिया हवालात, इस हरकत पर उठा ले गई पुलिस

यूपी के आगरा में एक युवक को पुलिस गाना गाने पर हवालात ले गई। फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है... एक युवक को सड़क पर गाना महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

आरोप है कि युवक राह चलती युवतियों को देखकर अश्लील गाना गा रहा था और उसी दौरान उसे पुलिस वालों ने देख लिया। पुलिस वालों ने पूछताछ की और फिर उसे पकड़कर हवालात में डाल दिया। युवक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार घटना बुधवार शाम राजपुर चुंगी स्थित गौरव स्वीट्स के पास हुई। पुलिस के अनुसार शराब के ठेकों के आस-पास शाम के समय पुलिस चेकिंग करने लगी है। ठेके पास खड़ा एक युवक तेज आवाज में चोली के पीछे क्या है यह गाना तेज आवाज में गा रहा था। राह चलती युवतियां यह देख शर्मिंदा हो रही थीं। पुलिस उसके पास पहुंची। उससे पूछा किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। युवक घबरा गया। उससे पूछा वह कोई सिंगर है। उसने जवाब दिया नहीं। पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसे थाने लाया गया।