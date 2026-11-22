हवा में गोली चलाने पर होगा जानलेवा हमले का केस, रात में डीजे बजाने पर भी ऐक्शन
यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि शादी में हर्ष फायरिंग पर जानलेवा हमले का केस दर्ज होगा। सहालग की भीड़ के चलते पुलिस अधिकारियों ने निर्देश जारी किए हैं। डीजे बजाने के समय को लेकर भी जानकारी दी गई है।
आगरा, मुख्य संवाददाता। शादियों का सीजन शुरू हो गया। डीसीपी सिटी रविंद्र कुमार ने जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। साफ शब्दों में कहा गया है कि शादियों में हर्ष फायरिंग पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। शादियों में हथियार लेकर नहीं जाएं। जाम से निपटने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
प्रतिबंधित क्षेत्र में बारातें रास्ता घेरकर निकलें तो बैंड वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रात दस बजे के बाद डीजे बजने पर कार्रवाई की जाए। इधर टप्पेबाज और चोर मेहमानों के वेश में शादी समारोह में प्रवेश कर जाते हैं। भीड़ का लाभ उठाकर ये बदमाश महिलाओं के आभूषण व नकदी पर हाथ साफ कर देते हैं। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए मैरिज होम बुक करने वाले लोग संचालक से परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए आवश्यक रूप से कहें।
डीसीपी सिटी ने जारी की एडवाइजरी, बरात से नहीं लगाएं जाम, देर रात न बजे डीजे
- नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी यातायात पुलिस लाइन पहुंच जाएगी
- शादी समारोह में कीमती सामान की सुरक्षा पर रखें विशेष ध्यान
- होटल, मैरिज होम में सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए, हिदायत
- यदि कोई व्यक्ति दो या तीन दिन के लिए ताला बंद करके जाए तो संबंधित चौकी अथवा थाने पर सूचना दे। ताकि पुलिस गश्त के समय घर पर नजर रख सके।
- होटल, मैरिज होम वाले पार्किंग के बिना आयोजन नहीं कराएं। सड़क पर वाहनों की पार्किंग होने पर कार्रवाई की जाएगी।
- किसी भी समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए। हथियार लेकर होटल, मैरिज होम में किसी को प्रवेश नहीं दें।
- एमजी रोड और फतेहाबाद मार्ग पर बारातें प्रतिबंधित हैं। इन मार्गों के अलावा दूसरे रास्तों पर भी सड़क घेरकर बारात नहीं निकालें। यातायात चलने दें।
- सभी मैरिज होम और होटल में सीसीटीवी होने चाहिए। खासकर उस स्थान पर जहां आयोजन हो रहा है। कितने सीसीटीवी हैं इसकी जानकारी होटल और मैरिज होम संचालक संबंधित थाना प्रभारी को मुहैया कराएं।
- मैरिज होम और होटल वाले मुख्य गेट के पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात करें। देखें कोई सड़क पर वाहन खड़ा न करे।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन का प्रयोग नहीं किया जाए।
- डीजे निर्धारित आवाज से तेज नहीं चलाएं। रात दस बजे के बाद मैरिज होम संचालक और होटल वाले इसे बंद कराएं।
- शादी समारोह में कोई संदिग्ध दिखे तो उसके साथ खुद मारपीट नहीं करें। तत्काल पुलिस को सूचित करें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें