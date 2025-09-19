UP Agra Pink buses Begins From today for Women every half hour Check route Details आगरा में आज से महिलाओं के लिए चलेंगी पिंक बसें, हर आधे घंटे बाद मिलेगी सुविधा, देखें रूट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Pink buses Begins From today for Women every half hour Check route Details

आगरा में आज से महिलाओं के लिए चलेंगी पिंक बसें, हर आधे घंटे बाद मिलेगी सुविधा, देखें रूट

यूपी के आगरा में एमजी रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकी वजह से यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए ई-बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। इसके बावजूद भीड़ का दबाव है। बसों में भीड़ अधिक होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगराFri, 19 Sep 2025 06:59 AM
share Share
Follow Us on
आगरा में आज से महिलाओं के लिए चलेंगी पिंक बसें, हर आधे घंटे बाद मिलेगी सुविधा, देखें रूट

यूपी के आगरा में एमजी रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकी वजह से यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए ई-बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। इसके बावजूद भीड़ का दबाव है। बसों में भीड़ अधिक होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए अब एमजी रोड पर पिंक ई-बसों की शुरूआत की जा रही है। आज से एमजी रोड पर पांच पिंक ई-बसों का संचालन किया जाएगा। महिलाओं को हर आधे घंटे में बस मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर बसों की संख्या में इजाफा किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एएमसीटीएसएल एवं नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के अनुसार शुक्रवार से भगवान टाकीज से अवंतीबाई चौराहे (प्रतापपुरा) तक हर आधे घंटे में महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। पिंक बसें सुबह सात बजे से रात दस बजे तक उपलब्ध रहेंगी। फिलहाल पिंक बस सेवा के रूप में पांच बसें संचालित की जाएंगी। आवश्यकता पर इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:बिजली निगम में मचा हड़कंप, आईडी हैकर ने 3 हजार मीटरों को कर दिया ‘जांच मुक्त’

मेट्रो रेल के निर्माण कार्य की वजह से एमजी रोड लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहा है। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी रोड पर ऑटो और ई रिक्शा के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे हुई यातायात के साधनों की कमी को ई बसों की संख्या बढ़ाकर पूरा किया गया है। पहले इस मार्ग पर 36 बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन बढ़ती हुई भीड़ और यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए अब इनकी संख्या बढ़ाकर 65 कर दी गई है। इस रूट पर बसें तो बढ़ा दी गईं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई विशेष बस सेवा शुरू नहीं की गई। नगर आयुक्त ने बताया बसों में भीड़ के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

11 सितंबर को लगाया था ऑटो पर प्रतिबंध

11 सितंबर को जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एमजी रोड और अन्य जुड़ाव मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन रोका जाएगा। यही वजह रही कि बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया।

भरी बस में खड़ी रह जाती हैं महिलाएं

एमजी रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा बंद होने के बाद बसों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। भगवान टाकीज का आलम यह होता है कि लोग बसों का इंतजार करते हैं और बस आते ही भर जाती है। बसों में भीड़ अधिक हो जाती है। महिलाएं खड़ी रह जाती हैं। इसी तरह मार्ग में बस स्टॉप्स पर दिक्कत होती है। पहले से ठसाठस भरी हुई बसों में जगह नहीं रहती है। विशेषकर सुबह और शाम यह दिक्कत होती है। पिंक बसों के चलने से महिलाओं को काफी राहत होगी।

यहां तक संचालित होगी पिंक बस सेवा

भगवान टॉकीज से हरीपर्वत, सेंट जोंस, सुभाष पार्क, साईं की तकिया व अवंतीबाई चौराहे से रोहता उधर आईएसबीटी वाया भगवान टाकीज से आगरा कैंट, सदर, रोहता, इटौरा, ककुआ, तेहरा से सैंया के लिए यात्रियों के लिए हर पांच से दस मिनट पर बसें चल रही हैं। इन्हीं रूट पर पिंक बस सेवा का संचालन होगा।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |