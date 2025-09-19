आगरा में आज से महिलाओं के लिए चलेंगी पिंक बसें, हर आधे घंटे बाद मिलेगी सुविधा, देखें रूट

यूपी के आगरा में एमजी रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनकी वजह से यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए ई-बसों की संख्या में इजाफा किया गया है। इसके बावजूद भीड़ का दबाव है। बसों में भीड़ अधिक होने से महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रबंध निदेशक एएमसीटीएसएल एवं नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल के अनुसार शुक्रवार से भगवान टाकीज से अवंतीबाई चौराहे (प्रतापपुरा) तक हर आधे घंटे में महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। पिंक बसें सुबह सात बजे से रात दस बजे तक उपलब्ध रहेंगी। फिलहाल पिंक बस सेवा के रूप में पांच बसें संचालित की जाएंगी। आवश्यकता पर इनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी।

मेट्रो रेल के निर्माण कार्य की वजह से एमजी रोड लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहा है। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी रोड पर ऑटो और ई रिक्शा के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इससे हुई यातायात के साधनों की कमी को ई बसों की संख्या बढ़ाकर पूरा किया गया है। पहले इस मार्ग पर 36 बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन बढ़ती हुई भीड़ और यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए अब इनकी संख्या बढ़ाकर 65 कर दी गई है। इस रूट पर बसें तो बढ़ा दी गईं, लेकिन महिलाओं के लिए कोई विशेष बस सेवा शुरू नहीं की गई। नगर आयुक्त ने बताया बसों में भीड़ के कारण होने वाली परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

11 सितंबर को लगाया था ऑटो पर प्रतिबंध 11 सितंबर को जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एमजी रोड और अन्य जुड़ाव मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का संचालन रोका जाएगा। यही वजह रही कि बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया।

भरी बस में खड़ी रह जाती हैं महिलाएं एमजी रोड पर ऑटो और ई-रिक्शा बंद होने के बाद बसों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई हैं। भगवान टाकीज का आलम यह होता है कि लोग बसों का इंतजार करते हैं और बस आते ही भर जाती है। बसों में भीड़ अधिक हो जाती है। महिलाएं खड़ी रह जाती हैं। इसी तरह मार्ग में बस स्टॉप्स पर दिक्कत होती है। पहले से ठसाठस भरी हुई बसों में जगह नहीं रहती है। विशेषकर सुबह और शाम यह दिक्कत होती है। पिंक बसों के चलने से महिलाओं को काफी राहत होगी।