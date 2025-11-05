युवक ने फांसी लगाकर दी जान, पड़ोसन समेत चार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना सदर क्षेत्र के महादेव नगर में एक युवक ने कथित मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली युवती, उसके पिता पूरन सिंह, मां और रिश्ते के मामा शिवम झा पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम लगाया है।

यूपी के आगरा में थाना सदर क्षेत्र के महादेव नगर में एक युवक ने कथित मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली युवती, उसके पिता पूरन सिंह, मां और रिश्ते के मामा शिवम झा पर बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग का संगीन इल्जाम लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक ने जान देने से पहले एक सोसाइड नोट भी छोड़ा है।

मृतक सागर (23) के परिजन मनोज कुमार ने पुलिस को बताया दो नवंबर की शाम पूरा परिवार विवाह समारोह में गया था। रात करीब 10 बजे उनका पुत्र किसी के बुलावे पर घर निकल आया था। जब वे 10:30 बजे घर लौटे, तो वह कमरे में पंखे से लटका हुआ था। परिजनों का आरोप है कि आरोपित पड़ोसी पहले भी उनके परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं।

समझौते के नाम पर चार लाख रुपये ले चुके हैं। तीन लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। सागर को धमकी दी जाती थी कि घर छोड़कर भाग जा, नहीं तो जान से मार देंगे। इससे सागर गहरे अवसाद में चला गया। लगातार मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली।

कई घंटों तक नहीं उठने दिया शव युवक को फंदे से उतारने के बाद परिजन हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन सागर के शव घर ले आए। हंगामा कर दिया। पुलिस पहुंच गई, मगर परिजनों कई घंटों तक शव नहीं उठने दिया।

छेड़छाड़ के मुकदमे में पुलिस ने लगाई थी एफआर एसीपी इमरान अहमद ने बताया मृतक के परिजन जिन पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने पूर्व में मृतक सागर के खिलाफ मारपीट व छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की। आरोप निराधार मिले। पुलिस ने मामले में एफआर लगाई है।

पीसीएस-प्री परीक्षा में सफल हुआ था सागर सागर बीसीए पास था। वर्ष 2024 में पीसीएस-प्री परीक्षा में सफल हुआ था। इस वर्ष मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हाल ही में वह दिल्ली में रहकर 15 दिन तैयारी करके घर लौटा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह जान दे देगा।