हक पाने को बूढ़ी मां अपनी विधवा बहू और तीन मासूमों संग धरने पर बैठी, बेटे की मौत के बाद से परेशान

संक्षेप: यूपी के आगरा में ट्रांसफार्मर की मरम्मत कार्य के दौरान हाइटेंशन लाइन की चपेट में आए संविदाकर्मी का परिवार बिजली विभाग की वादाखिलाफी से पीड़ित है। घटना के वक्त दिया आश्वासन अब अधिकारी भूल गए हैं। सात महीने से पीड़ित की बूढ़ी मां व विधवा पत्नी तीन छोटे-छोटे बच्चों के संग चक्कर काट रही हैं।

यूपी के आगरा में ट्रांसफार्मर की मरम्मत कार्य के दौरान हाइटेंशन लाइन की चपेट में आए संविदाकर्मी का परिवार बिजली विभाग की वादाखिलाफी से पीड़ित है। घटना के वक्त दिया आश्वासन अब अधिकारी भूल गए हैं। सात महीने से पीड़ित की बूढ़ी मां व विधवा पत्नी तीन छोटे-छोटे बच्चों के संग चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अंत में तंग आकर वे सदर तहसील में धरने पर जम गई हैं। देर शाम तक वे धरने पर बैठी रहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता रजनी ने बताया उनके पति रवि कुमार सोलंकी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के 33/11 केवी उपकेंद्र आईपीडीएस किरावली टाउन पर संविदाकर्मी थे। वे पैट्रोल मैन के रूप में कार्य करते थे। 9 अप्रैल-2025 को सहकर्मी संजय के साथ तहसील किरावली के सामने फ्लिपकार्ट कंपनी के पास ट्रांसफार्मर में मरम्मत का कार्य हो रहा था।

शाम चार बजे से 6.30 बजे के बीच शटडाउन लिया था। तभी, अचानक से 11 हजार की हाइटेंशन लाइन में करंट आ गया। वे पक्की छत से नीचे गिर गए। गंभीर चोट आईं। निजी अस्पताल में 15 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विभाग के अधिकारियों ने परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा, पांच लाख रुपये बीमा राशि, ईपीएफ अन्य देयों सहित आश्रित को पेंशन व संविदा पर योग्यता अनुसार नौकरी का आश्वासन दिया था।