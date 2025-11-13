Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Old Woman Sits on protest With widow daughter in law Grandchildren for help after son death
हक पाने को बूढ़ी मां अपनी विधवा बहू और तीन मासूमों संग धरने पर बैठी, बेटे की मौत के बाद से परेशान

हक पाने को बूढ़ी मां अपनी विधवा बहू और तीन मासूमों संग धरने पर बैठी, बेटे की मौत के बाद से परेशान

संक्षेप: यूपी के आगरा में ट्रांसफार्मर की मरम्मत कार्य के दौरान हाइटेंशन लाइन की चपेट में आए संविदाकर्मी का परिवार बिजली विभाग की वादाखिलाफी से पीड़ित है। घटना के वक्त दिया आश्वासन अब अधिकारी भूल गए हैं। सात महीने से पीड़ित की बूढ़ी मां व विधवा पत्नी तीन छोटे-छोटे बच्चों के संग चक्कर काट रही हैं।

Thu, 13 Nov 2025 11:50 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा में ट्रांसफार्मर की मरम्मत कार्य के दौरान हाइटेंशन लाइन की चपेट में आए संविदाकर्मी का परिवार बिजली विभाग की वादाखिलाफी से पीड़ित है। घटना के वक्त दिया आश्वासन अब अधिकारी भूल गए हैं। सात महीने से पीड़ित की बूढ़ी मां व विधवा पत्नी तीन छोटे-छोटे बच्चों के संग चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अंत में तंग आकर वे सदर तहसील में धरने पर जम गई हैं। देर शाम तक वे धरने पर बैठी रहीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीड़िता रजनी ने बताया उनके पति रवि कुमार सोलंकी दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के 33/11 केवी उपकेंद्र आईपीडीएस किरावली टाउन पर संविदाकर्मी थे। वे पैट्रोल मैन के रूप में कार्य करते थे। 9 अप्रैल-2025 को सहकर्मी संजय के साथ तहसील किरावली के सामने फ्लिपकार्ट कंपनी के पास ट्रांसफार्मर में मरम्मत का कार्य हो रहा था।

ये भी पढ़ें:कुत्ते-बिल्ली पालने के शौक को लेकर 1455 परिवारों में छिड़ी जंग, तलाक तक बात

शाम चार बजे से 6.30 बजे के बीच शटडाउन लिया था। तभी, अचानक से 11 हजार की हाइटेंशन लाइन में करंट आ गया। वे पक्की छत से नीचे गिर गए। गंभीर चोट आईं। निजी अस्पताल में 15 अप्रैल को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। विभाग के अधिकारियों ने परिवार को 10 लाख रुपये मुआवजा, पांच लाख रुपये बीमा राशि, ईपीएफ अन्य देयों सहित आश्रित को पेंशन व संविदा पर योग्यता अनुसार नौकरी का आश्वासन दिया था।

लेकिन, विभाग ने महज 7.50 लाख रुपये राशि दिलाई है। अन्य वायदे पूरे नहीं किए हैं। उन्हें टहला रहे हैं। परिवार संकटों से जूझ रहा है। उनके पास एक बेटा और दो बेटी हैं। घर में बूढ़ी मां हैं, वो भी धरने पर बैठी हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |