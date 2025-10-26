बाइक तेज चलाने से मना किया तो पीटकर हत्या, बचाव में आए परिजनों को भी पीटा

संक्षेप: यूपी के आगरा में जगदीशपुरा के भीम नगर में गली में तेज बाइक चलाने से मना करने पर दबंगों ने बुजुर्ग को मासूम के सामने पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने बचाव में आए परिजनों को भी नहीं बख्शा।

यूपी के आगरा में जगदीशपुरा के भीम नगर में गली में तेज बाइक चलाने से मना करने पर दबंगों ने बुजुर्ग को मासूम के सामने पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने बचाव में आए परिजनों को भी नहीं बख्शा। मृतक पप्पू माहौर की पत्नी सुनीता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर चार आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।

मृतक की पत्नी सुनीता ने बताया कि उनके पति पप्पू शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे तीन वर्ष के नाती के साथ घर के बाहर खड़े थे। तभी सात फुट की गली में जीतू नामक व्यक्ति तेज रफ्तार बाइक लेकर आया। पति पप्पू ने उसे बाइक धीमे चलाने को कहा। इस पर आरोपित बाइक खड़ी कर नीचे उतर आया। वह उनसे गाली-गलौज करने लगा।

इसके बाद पप्पू अपने नाती को लेकर वहां से घर की ओर आने लगे। इस पर दबंग ने उन्हें रोक लिया और फोन कर अन्य लोगों को बुला लिया। हाथों में लाठी-डंडा लेकर पवन, विजय, शिव कुमार मौके पर पहुंच गए। आते ही उन लोगों ने पप्पू पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें लाठी-डंडों से पीट-पीट कर लहूलुहान कर दिया।

बचाने आए लेखराज, शिवा व घर की महिलाओं से भी आरोपितों ने मारपीट की। पप्पू को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने पति पप्पू माहौर को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जीतू, पवन, विजय व शिव कुमार निवासी माहौर गली भीम नगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपित जीतू का परिवार करीब एक माह पहले ही यहां रहने आया था।