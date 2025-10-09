UP Agra New born Child Dead body thrown in Sewer Dogs bit Eat colony resident create ruckus नाली में फेंका बिना नाल कटा नवजात का शव, नोंचते-खींचते-खाते रहे कुत्ते, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Agra New born Child Dead body thrown in Sewer Dogs bit Eat colony resident create ruckus

नाली में फेंका बिना नाल कटा नवजात का शव, नोंचते-खींचते-खाते रहे कुत्ते

यूपी के आगरा में थाना एत्माद्दौला के यमुनापार क्षेत्र में बुधवार शाम दिल को झकझोर देने वाला मामला प्रकाश में आया। ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस-2 के ई ब्लॉक में नाली के अंदर नवजात शिशु का शव पड़ा था। कुत्ते नवजात के शव को नोंच-नोंच कर खा रहे थे।

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, आगराThu, 9 Oct 2025 12:47 PM
यूपी के आगरा में थाना एत्माद्दौला के यमुनापार क्षेत्र में बुधवार शाम दिल को झकझोर देने वाला मामला प्रकाश में आया। ट्रांस यमुना कॉलोनी फेस-2 के ई ब्लॉक में नाली के अंदर नवजात शिशु का शव पड़ा था। कुत्ते नवजात के शव को नोंच-नोंच कर खा रहे थे। नवजात शिशु का नाल तक नहीं कटा था। दिल को दहला देने वाला यह नजारा देखकर लोग सन्न रह गए। लोगों की आंखें नम हो गईं।

वाकया करीब शाम पांच बजे का है। कॉलोनी के लोग रोजाना की तरह आ-जा रहे थे। नाली के किनारे कुत्तों का झुंड लगा था। एक कुत्ता मुंह में दबाए किसी वस्तु को ले जाने लगा। एक राहगीर यह दृश्य देखकर रुक गया। उसने कुत्ते के पास जाकर देखा तो शव हाल में पैदा हुए नवजात शिशु का था। कुत्ते उसे नोंचकर खा रहे थे। शिशु के दोनों पैर और एक हाथ भी नहीं था। नवजात शिशु की नाड़ लटकी थी।

बाद में मौके पर कॉलोनी के काफी लोग पहुंच गए। उन्होंने कुत्तों को भगाया। पुलिस को सूचना दी। नुनिहाई चौकी प्रभारी सौरभ तिवारी ने शिशु के क्षत विक्षत शव को पोस्टमार्टम गृह भिजवाया। उन्होंने बताया प्रथम दृष्टया नवजात शिशु एक या दो दिन का है।

निजी अस्पतालों पर शव फेंकने का आरोप

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में कई निजी अस्पताल हैं। आशंका है कि किसी अस्पताल से ही नवजात के शव को नाली में फेंका गया होगा। मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आसपास के अस्पतालों से पूछजानकारी जुटा रही है।

आंवलखेड़ा में मासूम के कर दिए थे टुकड़े

आंवलखेड़ा थाना क्षेत्र के नगला बरी गांव में मंगलवार को दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। सुबोध कुमार की पत्नी मंगलवार को अपनी सात वर्ष और डेढ़ माह की पुत्री को खेत में लिटाकर बाजरे की बाल काट रही थी। खेत में सो रही डेढ़ माह की बच्ची को जंगली जानवर उठा ले गया था। तलाश में बच्ची के सिर, हाथ और पैर के टुकड़े जंगल के पास मिले। मां ने दूध पिलाने के बाद बच्ची को लिटाया था और बाजरे की बाल काटने गई थी। कुछ ही मिनट में बच्ची गायब हो गई। बच्ची के टुकड़े मिले। परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए अवशेष दफना दिए।

पहले भी हुईं घटनाएं

- कुमरगढ़ गांव में एक तीन वर्षीय बच्ची कंचन और उसकी आठ वर्षीय बहन रश्मि पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। कंचन को गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि रश्मि घायल हुई

- सिकंदरा के गागोई गांव में एक दस वर्षीय लड़की पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

- ताजगंज इलाके में एक पांच वर्षीय बच्चे पर कुत्तों का हमला हुआ, शरीर पर कई जख्म आए।

- बाह ब्लॉक में एक 8 वर्षीय लड़की की कुत्तों के काटे जाने के कारण मृत्यु हुई थी, क्योंकि चिकित्सकीय उपाय समय पर नहीं किए गए।

गुस्से में कॉलोनी वाले, सख्त कार्रवाई की मांग

स्थानीय लोगों ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि नवजात शिशु का शव नाले-नालियों में फेंकना अपराध ही नहीं, बल्कि मानवता पर कलंक है। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाके में कुछ अस्पतालों में आज भी भ्रूण हत्या और अवैध गर्भपात जैसी शर्मनाक हरकतें जारी हैं।

