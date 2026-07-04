आगरा मर्डर: जिस बाथरूम में दफनाया पति का शव उसी में नहाती रही पत्नी, बोली- जो समझ आया वो किया
आगरा में पति की हत्या कर पत्नी ने शव को बाथरूम के फर्श में दफना दिया। इसके बाद पति के लापता होने की बात कही। पति का शव दफनाने के बाद पत्नी उसी बाथरूम में नहाती रही। उसने कहा कि हत्या के बाद जो समझ आया वो किया।
यूपी के आगरा में एक पत्नी ने खीर में नींद की गोलियां मिलाकर अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी ने पति का शव बाथरूम के फर्श में दबा दिया। इतना ही नहीं पत्नी ने बाथरूम में नया फर्श बनवा दिया। इसके बाद पुलिस को पति के लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। 46 दिन तक पत्नी पुलिस को गुमराह करती रही।
46 दिन बाद पत्नी ने ही पति को मारा है इसका राज खुला। पुलिस ने पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया है। रूबी ने पूछताछ के दौरान कई खुलासे किए हैं। उसने ये भी बताया कि पति को बाथरूम के फर्श के नीचे दबाने के बाद खुद रोज उसी में नहाती थी। उसने पुलिस को बताया कि जिस बाथरूम में शव दफन था खुद प्रतिदिन उसी में नहाया करती थी। दो दिन पहले सिकंदरा पुलिस रूबी के घर गई थी।
वर्ष 2017 में उसके पति सुरेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ ट्रक चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। घर पर रूबी मिली। पुलिस ने पति के बारे में पूछा। उसने कहा कि पति तो कई दिन से लापता हैं। पुलिस ने रूबी का फोटो ले लिया। कहा कि ऑनलाइन सत्यापन है। रूबी घबरा गई। उसने जेठ को फोन कर घर बुलाया। जेठ पहले से पेंशन न देने की बात से खफा था। रूबी बुरी तरह डर रही थी। जेठ ने प्यार से पूछा। कुछ पता है तो बता दे। वह किसी से नहीं बताएंगे। रूबी ने बता दिया कि उसने पति को मार दिया था।
पिछले दिनों गूगल पर क्या-क्या सर्च किया पुलिस यह सर्च हिस्ट्री देख रही
पुलिस मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल रही है। पिछले दिनों गूगल पर क्या-क्या सर्च किया गया यह सर्च हिस्ट्री में देख रही है। बच्चियों से भी बातचीत कर रही है। यह जानने का प्रयास कर रही है कि मम्मी को लेकर कभी शक हुआ था क्या। पुलिस ने रूबी से यह पूछा कि दृश्यम फिल्म कब देखी तो उसने कहा कि बहुत पहले। उसकी स्टोरी याद थी। पति की हत्या के बाद उसकी जो समझ में आया वह किया।
पुलिस यह मानकर चल रही है कि रूबी ने साजिश के तहत पति की हत्या की है। तभी बेटियों और सास को घर से जेठ के पास भेज दिया था। मामले में पुलिस जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि अकेले महिला ने पति की हत्या तो कर दी लेकिन फर्श में अकेले दबाया ये संदिग्ध लग रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें