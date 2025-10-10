वैश्य समाज के बारे में अभद्र भाषा बोलने वाले विधायक पुत्र ने मांगी माफी, गले मिल किया समझौता

यूपी के आगरा में फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी के वैश्य समाज के प्रति बिगड़े बोल और पेट्रोल पंप स्वामी अनुराग अग्रवाल को धमकाने के बाद उपजे विवाद का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया।

यूपी के आगरा में फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी के वैश्य समाज के प्रति बिगड़े बोल और पेट्रोल पंप स्वामी अनुराग अग्रवाल को धमकाने के बाद उपजे विवाद का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। कमला नगर में वैश्य समाज के प्रतिनिधियों और रामेश्वर चौधरी की बीच बैठक में रामेश्वर चौधरी ने खेद व्यक्त किया और अनुराग अग्रवाल से गले मिलकर आपसी मतभेद भुलाने का निर्णय लिया।

विगत दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें विधायक बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर चौधरी संजय प्लेस निवासी पेट्रोल पंप कारोबारी अनुराग अग्रवाल को धमका रहे थे और वैश्य समाज के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। यह आडियो वायरल होने के बाद अग्रवाल समाज में आक्रोश भड़क गया था। तमाम संगठन विधायक पुत्र के खिलाफ खड़े हो गए थे। राजनीतिक हलकों में भी यह मामला चर्चा का विषय बन गया था। मामला तूल पकड़ने लगा था। इस मामले को शांत करने के लिए गुरुवार को कमला नगर में बीएम हॉस्पिटल के चेयरमैन आलोक अग्रवाल के कार्यालय पर बैठक हुई।

भारतीय वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि बैठक में पेट्रोल पंप स्वामी अनुराग अग्रवाल और विधायक पुत्र रामेश्वर चौधरी भी पहुंचे। रामेश्वर चौधरी ने सार्वजनिक रूप से वैश्य समाज से क्षमा याचना करते हुए कहा कि “यदि मेरे किसी कथन से वैश्य समाज की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं इसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे कथन से किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था, और मैं अनुराग अग्रवाल को व्यक्तिगत रूप से जानता भी नहीं हूं।” इस अवसर पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को गले मिलकर आपसी मतभेद समाप्त करने का निर्णय लिया। बैठक में राकेश गुप्ता, मनोज मोदी, आदि उपस्थित रहे।

बीएम ग्रुप, चेयरमैन, आलोक अग्रवाल ने कहा कि समाज में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका समाधान संवाद और आपसी सम्मान से ही संभव है। हमें किसी विवाद को बढ़ाने के बजाय उसे सुलझाने की पहल करनी चाहिए। सौहार्द और एकता ही समाज की असली ताकत है।

मेरी मंशा किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं: रामेश्वर चौधरी रामेश्वर सिंह ने भी इस प्रकरण में खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अनुराग अग्रवाल के साथ विगत दिनों हुई फोन वार्ता का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसको लेकर वैश्य समाज द्वारा अपना रोष व्यक्त किया गया है। मेरी मंशा वैश्य समाज के किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने की नहीं थी न ही वैश्य समाज या अन्य समाज का कभी अपमान किया है, बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के साथ सदैव खड़ा रहा हूं और आगे भी समाज के सभी वर्गों के साथ खड़ा हूं। वैश्य समाज के लिए मेरे द्वारा वायरल ऑडियो में कहे शब्दों पर अपना खेद व्यक्त करता हूं।

भाजपा नेतृत्व के समक्ष रखेंगे प्रकरण वैश्य समाज की एक बैठक गुरुवार को अग्रसेन भवन लोहामंडी में भी हुई। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा भाजपा के गठन काल से ही वैश्य समाज उसका प्रबल समर्थक रहा है, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने इस मामले में उचित कदम नहीं उठाया तो समाज शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात रखेगा। लोकतांत्रिक तरीके से बड़ा आंदोलन करेगा। बैठक में अग्रवाल समाज खेरिया मोड़ के महामंत्री अखिलेश अग्रवाल, भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय आगरा सेना के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, युवा अग्रबंधु महासभा के संस्थापक अध्यक्ष नीरज अग्रवाल मौजूद रहे।

घटना की निंदा,खेद व्यक्त करता हूं: चौ.बाबूलाल वैश्य समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजे आक्रोश को शांत करने के लिए विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपनी ओर से खेद व्यक्त किया है। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर मेरे पुत्र रामेश्वर सिंह और अनुराग अग्रवाल के बीच फोन पर हुई वार्ता वायरल हो रही है। जिसमें मेरे पुत्र रामेश्वर सिंह ने वैश्य समाज के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसको लेकर वैश्य समाज ने आक्रोश व्यक्त किया है। इस घटना की मैं घोर निंदा करता हूं और अपनी ओर से खेद व्यक्त करता हूं।