शादीशुदा महिला को बच्ची संग किडनैप कर कई दिनों तक किया रेप, ऐसे बची जान

यूपी के आगरा में पिनाहट कस्बे से लापता चल रही विवाहिता संदिग्ध हालात में मायके पहुंची। उसने एक युवक पर अपहरण कर कमरे में नशीला पदार्थ सुंघाकर कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी हैं। पुलिस में शिकायत के बाद तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पिनाहट कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय विवाहित महिला 29 जुलाई को ससुराल से मायके के लिए निकली थी। लेकिन वह मायके नहीं पहुंची। ससुरालीजनों ने महिला की काफी जगह तलाश की। उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका।

महिला के न मिलने पर परेशान पीड़ित पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। 16 अगस्त को महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मायके पहुंच गयी। इसके बाद महिला ने मायके वालों को रेप की बात बताई तो सभी के होश उड़ गए। मायका पक्ष विवाहिता को लेकर थाना पिनाहट पहुंचा। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि 29 जुलाई को वह पिनाहट से ऑटो में बैठकर भदरौली पहुंची। भदरौली से एक इको कार सवार उसे उसकी दो साल की मासूम के साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए।