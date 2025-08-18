UP Agra Missing Woman reached home said was kidnapped with child raped for many days शादीशुदा महिला को बच्ची संग किडनैप कर कई दिनों तक किया रेप, ऐसे बची जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के आगरा में पिनाहट कस्बे से लापता चल रही विवाहिता संदिग्ध हालात में मायके पहुंची। उसने एक युवक पर अपहरण कर कमरे में नशीला पदार्थ सुंघाकर कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी हैं। पुलिस में शिकायत के बाद तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराMon, 18 Aug 2025 08:25 AM
यूपी के आगरा में पिनाहट कस्बे से लापता चल रही विवाहिता संदिग्ध हालात में मायके पहुंची। उसने एक युवक पर अपहरण कर कमरे में नशीला पदार्थ सुंघाकर कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी हैं। पुलिस में शिकायत के बाद तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पिनाहट कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय विवाहित महिला 29 जुलाई को ससुराल से मायके के लिए निकली थी। लेकिन वह मायके नहीं पहुंची। ससुरालीजनों ने महिला की काफी जगह तलाश की। उसका कहीं कोई पता नहीं चल सका।

महिला के न मिलने पर परेशान पीड़ित पति ने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। 16 अगस्त को महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मायके पहुंच गयी। इसके बाद महिला ने मायके वालों को रेप की बात बताई तो सभी के होश उड़ गए। मायका पक्ष विवाहिता को लेकर थाना पिनाहट पहुंचा। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि 29 जुलाई को वह पिनाहट से ऑटो में बैठकर भदरौली पहुंची। भदरौली से एक इको कार सवार उसे उसकी दो साल की मासूम के साथ गाड़ी में बिठाकर ले गए।

उसने बताया कि उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया गया। उसे कमरे में कैद कर दिया गया। उसके बाद एक युवक ने उसके साथ लगातार चार दिन तक दुष्कर्म किया। किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर मायके पहुंची है। इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी पिनाहट मनोज कुमार का कहना है कि महिला बरामद हो गई है। महिला की तहरीर व बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच चल रही है।

