Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर के बाहर से गायब हुई बच्ची की घर के अंदर ही मिली लाश, हत्या कर सिल्वर ड्रम में किया पैक

Mar 26, 2026 06:17 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
share

Agra Silver Drum Murder: यूपी के आगरा में सिद्धार्थ नगर, गोबर चौकी (ताजगंज) से मंगलवार की दोपहर से लापता आठ वर्षीय बालिका प्रज्ञा का शव बुधवार की रात किराएदार के कमरे में मौजूद सिल्वर कलर के ड्रम में रखा मिला।

घर के बाहर से गायब हुई बच्ची की घर के अंदर ही मिली लाश, हत्या कर सिल्वर ड्रम में किया पैक

Agra Silver Drum Murder: यूपी के आगरा में सिद्धार्थ नगर, गोबर चौकी (ताजगंज) से मंगलवार की दोपहर से लापता आठ वर्षीय बालिका प्रज्ञा का शव बुधवार की रात किराएदार के कमरे में मौजूद सिल्वर कलर के ड्रम में रखा मिला। ड्रम को लाल कपड़े से बांधा गया था। भीड़ आक्रोशित हो गई और जाम लगा दिया। तोड़फोड़ और पथराव की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई लेकिन पुलिस ने इससे इनकार कर दिया।

सिद्धार्थ नगर निवासी दिनेश कुमार घर में ही जूता कारखाना चलाते हैं। मंगलवार की दोपहर उनकी बेटी प्रज्ञा घर के बाहर खेलते समय रहस्मय तरीके से लापता हो गई थी। बेटी के गायब होने पर परिजनेां ने पहले उसकी खुद तलाश की। जब सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरों में बच्ची दो बार दिखी। एक बार गली से बाहर आते और दूसरी बार गली में ही जाते। यह देख पुलिस को यकीन हो गया कि बालिका गली के अंदर से ही गायब हुई है। अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस की तीन टीमें बनाई गई।

ये भी पढ़ें:यूपी में अगले चार दिन तक बारिश की संभावना, झोंकेदार हवाएं भी चलेंगी, अलर्ट जारी

बुधवार देर शाम पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी हुई कि दिनेश कुमार के घर में एक किराएदार सुशील अपनी मां के साथ रहता है। पुलिस ने किराएदार के बारे में पूछा। वह गायब था। उसकी मां को भी किसी ने मंगलवार की शाम से नहीं देखा था। इस जानकारी पर पुलिस पहली मंजिल पर स्थित किराएदार के कमरे में गई। वहां एक आटे का ड्रम रखा था। पुलिस ने उसे खोलकर देखा तो होश उड़ गए। अंदर बालिका का शव था। पुलिस ने उसे कब्जे में लेने का प्रयास किया तो लोग भड़क गए। पहले हत्यारोपी को पकड़ने की मांग करने लगे। इसके बाद भीड़ सड़क पर आ गई। फतेहाबाद मार्ग स्थित मुगल पुलिया पर जाम लगा दिया।

ये भी पढ़ें:आपको कब्रिस्तान प्यारा, हमें मंदिर; CM योगी ने अखिलेश पर साधा निशाना

सूचना पर डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। बच्ची के परिजनों से बात की। भरोसा दिलाया कि आरोपित बचेगा नहीं। जल्द पकड़ जाएगा। पुलिस के स्तर से इस मामले में कोई चूक नहीं हुई है। पेास्टमार्टम में मौत की वजह साफ होगी। बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो भी पता चल जाएगा। आरोपित किसी भी सूरत में बच नहीं पाएगा। डीसीपी के समझाने पर भीड़ शांत हो गई और जाम खेाल दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर वाहनों में तोड़फोड़ का मैसेज वायरल हुआ। हालांकि पुलिस किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि घटना की सूचना पर भीड़ जमा हो गई थी। कोई बवाल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया।

ये भी पढ़ें:नपुंसक निकला पति, दूर-दूर रहने का राज जान सन्न रह गई पत्नी; दर्ज कराई एफआईआर
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |