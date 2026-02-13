लापता नाबालिग छात्रा का तीन दिन बाद मिला शव, यमुना से लेकर एक्सप्रेसवे तक जुड़े तार

यूपी के आगरा में एत्मादपुर थाना क्षेत्र के नगला नथोली रहनकलां गांव की 14 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री जालिम सिंह की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार 10 फरवरी की रात करीब 10 बजे लक्ष्मी परिवार में चल रहे शादी समारोह से शौच के लिए खेत की ओर गई थी।

यूपी के आगरा में एत्मादपुर थाना क्षेत्र के नगला नथोली रहनकलां गांव की 14 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री जालिम सिंह की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार 10 फरवरी की रात करीब 10 बजे लक्ष्मी परिवार में चल रहे शादी समारोह से शौच के लिए खेत की ओर गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। तीन दिन से उसकी तलाश जारी थी। लेकिन नाबालिग लड़की का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसी के बीच परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 11 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की।

घटना के तीन दिन बाद 12 फरवरी की रात करीब 12 बजे बालिका का शव सुरहरा क्षेत्र में यमुना नदी के तनौरा घाट के पास मिला। लड़की का शव की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका लक्ष्मी छह बहनों में सबसे छोटी थी और उसके दो भाई हैं। वह गांव स्थित ईश्वरी देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।

बड़े भाई बंटी वर्मा (निषाद) का आरोप है कि उसकी बहन का अपहरण कर हत्या की गई और शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया। वहीं पूर्व प्रधान बनवारी लाल वर्मा ने भी बालिका के साथ गलत कार्य की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार परिवार में एक शादी समारोह चल रहा था। किसी समय शादी समारोह के बीच से लड़की शौच के लिए गई। इसकी जानकारी परिवार को थी। परिवार का कहना है कि इसके बाद वो घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई।