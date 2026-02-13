Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

लापता नाबालिग छात्रा का तीन दिन बाद मिला शव, यमुना से लेकर एक्सप्रेसवे तक जुड़े तार

Feb 13, 2026 02:17 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा में एत्मादपुर थाना क्षेत्र के नगला नथोली रहनकलां गांव की 14 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री जालिम सिंह की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार 10 फरवरी की रात करीब 10 बजे लक्ष्मी परिवार में चल रहे शादी समारोह से शौच के लिए खेत की ओर गई थी।

लापता नाबालिग छात्रा का तीन दिन बाद मिला शव, यमुना से लेकर एक्सप्रेसवे तक जुड़े तार

यूपी के आगरा में एत्मादपुर थाना क्षेत्र के नगला नथोली रहनकलां गांव की 14 वर्षीय लक्ष्मी पुत्री जालिम सिंह की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार 10 फरवरी की रात करीब 10 बजे लक्ष्मी परिवार में चल रहे शादी समारोह से शौच के लिए खेत की ओर गई थी, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटी। तीन दिन से उसकी तलाश जारी थी। लेकिन नाबालिग लड़की का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसी के बीच परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 11 फरवरी को गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू की।

घटना के तीन दिन बाद 12 फरवरी की रात करीब 12 बजे बालिका का शव सुरहरा क्षेत्र में यमुना नदी के तनौरा घाट के पास मिला। लड़की का शव की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका लक्ष्मी छह बहनों में सबसे छोटी थी और उसके दो भाई हैं। वह गांव स्थित ईश्वरी देवी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही।

ये भी पढ़ें:16 साल के बच्चों का भी ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा? योगी सरकार का केंद्र को प्रस्ताव

बड़े भाई बंटी वर्मा (निषाद) का आरोप है कि उसकी बहन का अपहरण कर हत्या की गई और शव को यमुना नदी में फेंक दिया गया। वहीं पूर्व प्रधान बनवारी लाल वर्मा ने भी बालिका के साथ गलत कार्य की आशंका जताई है। परिजनों के अनुसार परिवार में एक शादी समारोह चल रहा था। किसी समय शादी समारोह के बीच से लड़की शौच के लिए गई। इसकी जानकारी परिवार को थी। परिवार का कहना है कि इसके बाद वो घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई।

ये भी पढ़ें:तंत्रमंत्र में 5 की हत्या करने वाले पर कसा शिकंजा, फास्टट्रैक में चलेगा केस

भाई ने बताया कि जिस स्थान पर वह शौच के लिए गई थी, वहां घर की चाबी और चप्पल खेत में पड़ी मिली, जबकि सोल (कपड़ा) यमुना एक्सप्रेसवे के पास डिवाइडर की रेलिंग पर रखी हुई पाई गई। वहीं, शव यमुना किनारे मिला है। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। हत्या के तार अब यमुना से लेकर एक्सप्रेस वे तक जुड़े हैं। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी भी खंगाल रही है जिससे पता चल सके कि शौच के लिए गई लड़की की हत्या कहां और कब हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा जाएगा।

ये भी पढ़ें:दादी संग सो रहे बच्चे का सिर जंगली जानवर ने नोंचा,गंभीर हालत में मासूम लखनऊ रेफर
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
Hindi NewsUP NewsUP Agra Minor Girl Dead Body Found near yamuna After three days of missing shawl found on Expressway
;;
;