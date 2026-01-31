युवक से परेशान नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर दी जान, जबरन ले जा रहे थे आरोपी

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र के एक ग्राम में एक किशोरी ने पड़ोसी युवक की हरकतों से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। आरोपी युवक के परिजनों ने किशोरी और उसकी मां से घर पहुंचकर गाली-गलौज और अभद्रता की थी।

यूपी के आगरा में थाना मलपुरा क्षेत्र के एक ग्राम में एक किशोरी ने पड़ोसी युवक की हरकतों से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। आरोपी युवक के परिजनों ने किशोरी और उसकी मां से घर पहुंचकर गाली-गलौज और अभद्रता की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक, उसके भाई, दोस्त और मां के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है।

किशोरी के पिता के अनुसार 28 जनवरी को गांव जखौदा निवासी आरिफ पुत्र राजेश तथा उसका दोस्त सैंया क्षेत्र निवासी साहिल पुत्र महावीर उसकी पंद्रह वर्षीय पुत्री को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले जा रहे थे। इटौरा के पास उनके बेटे ने दोनों युवकों को बाइक पर पुत्री को ले जाते हुए देख लिया। उन्हें रोकने का प्रयास किया। तब आरोपी युवक पुत्री को छोड़कर भाग गए। इस दौरान उन्होंने बेटे के साथ हाथापाई की। जान से मारने की धमकी भी दी।

पीड़ित पिता का आरोप है कि इससे पहले भी ये युवक किशोरी को परेशान और भयभीत करते थे। इस घटना के बाद आरिफ के परिजन उसके घर पहुंचे। पुत्री और पत्नी से अभद्रता व गाली-गलौज की। इससे उनकी पुत्री मानसिक रूप से अत्यंत परेशान हो गई। 29 जनवरी को पुत्री ने फांसी लगाकर जान दे दी। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

पुलिस कर रही जांच इस संबंध में थाना मलपुरा प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर दो सगे भाई अफसर और आरिफ पुत्रगण राजेश, उनकी मां समीना और साहिल पुत्र महावीर निवासी सैंया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।