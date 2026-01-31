Hindustan Hindi News
मिंकी शर्मा हत्याकांड में कटा सिर ढूंढने को नाले में उतरे गोताखोर, ड्रोन भी उड़ाया

संक्षेप:

यूपी के आगरा में मिंकी शर्मा का हत्यारोपी विनय राजपूत पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। शुक्रवार को पुलिस टीम उसे लेकर झरना नाला गई। ड्रोन उड़ाया। गोताखोर उतारे। जाल फेंका। सुबह से शाम तक पुलिस ने कटा सिर बरामद करने के लिए मशक्कत की, मगर सफलता नहीं मिली।

Jan 31, 2026 10:09 am IST
यूपी के आगरा में मिंकी शर्मा का हत्यारोपी विनय राजपूत पुलिस कस्टडी रिमांड पर है। शुक्रवार को पुलिस टीम उसे लेकर झरना नाला गई। ड्रोन उड़ाया। गोताखोर उतारे। जाल फेंका। सुबह से शाम तक पुलिस ने कटा सिर बरामद करने के लिए मशक्कत की, मगर सफलता नहीं मिली। सिर की तलाश के दौरान अजगर निकल आया। अफरा-तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने जैसे-तैसे अपने आप को बचाया।

23 जनवरी की रात पार्वती बिहार कालोनी, टेढ़ी बगिया (ट्रांसयमुना) निवासी मिंकी शर्मा की संजय प्लेस में बेरहमी से हत्या की गई थी। वह मारुति प्लाजा की छठवीं मंजिल पर स्थित दिविशा टेक्नोलॉजी के ऑफिस में एचआर थीं। विनय राजपूत वहां कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। शादी से इनकार और दूसरे युवक से प्रेम संबंधों के शक पर विनय ने मिंकी का कत्ल किया था। शव को ठिकाने लगाने के लिए सिर धड़ से अलग कर दिया था। शव को निर्वस्त्र करके बोरे में बंद किया था। बोरा जवाहरपुल पर फेंका गया था। कटे सिर और मोबाइल को झरना नाला में फेंका था।

सीसीटीवी और सर्विलांस से वारदात का खुलासा हुआ था। पुलिस ने विनय राजपूत को 26 जनवरी को जेल भेजा था। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि एसओ ट्रांसयमुना हरेंद्र कुमार मुकदमे के विवेचक हैं। विवेचक ने कोर्ट में कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। ताकि कटा सिर और मोबाइल बरामद किया जा सके। कोर्ट ने शुक्रवार की सुबह दस बजे से रविवार की सुबह तक हत्यारोपी को रिमांड पर दिया है। पुलिस हत्यारोपी को रिमांड पर लेने के बाद सीधे झरना नाला लेकर पहुंची। वहां पहले से दो दर्जन पुलिस कर्मी मौजूद थे।

विनय ने जिस जगह सिर फेंका वहां 300 मीटर बाद आगे जान का रास्ता नहीं है। झरना नाला में इससे आगे एक जगह जाल लगा हुआ है। आशंका है कि कटा हुआ सिर इसी क्षेत्र में कीचड़ में दबा हो सकता है। गोताखोर उतारे गए हैं। झरना नाले में जहां जाने का रास्ता नहीं वहां ड्रोन उड़ाया जा रहा है। गोताखोर जाल भी डाल रहे हैं। बेटी के सिर बरामद न होने पर परिजन दुखी हैं। लगातार सिर बरामद करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है।

तलाश के दौरान निकल आया अजगर

पुलिस झरना नाला के जंगल में थी। गोताखोर नाले में सिर की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान एक विशाल अजगर निकल आया। एक पुलिस कर्मी उसके बहुत करीब था। अजगर को देखकर वह चीख पड़ा। भागने का प्रयास किया पर लड़खड़ा गया। पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल उसे वहां से हटाया। पुलिस ने अजगर को छेड़ा नहीं। कुछ देर बाद वह जंगल की तरफ चला गया।

