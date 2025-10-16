Hindustan Hindi News
धर्मांतरण का प्रयास कर रहे युवक-युवती पकड़े, मसीह समाज के प्रचार में बांटी किताब

धर्मांतरण का प्रयास कर रहे युवक-युवती पकड़े, मसीह समाज के प्रचार में बांटी किताब

संक्षेप: यूपी के आगरा में आवास विकास कॉलोनी (जगदीशपुरा) में बुधवार को एक युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों के ऊपर अवैध रूप से धर्मांतरण के प्रयास का आरोप है। दोनों मसीह समाज का प्रचार कर रहे थे। लोगों को किताबें बांट रहे थे।

Thu, 16 Oct 2025 11:57 AMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
धर्मांतरण का प्रयास कर रहे युवक-युवती पकड़े, मसीह समाज के प्रचार में बांटी किताब

यूपी के आगरा में आवास विकास कॉलोनी (जगदीशपुरा) में बुधवार को एक युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों के ऊपर अवैध रूप से धर्मांतरण के प्रयास का आरोप है। दोनों मसीह समाज का प्रचार कर रहे थे। लोगों को किताबें बांट रहे थे। आरोपित युवती झारखंड और युवक अरुणाचल प्रदेश का निवासी है। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर पांच निवासी वीरेंद्र गौतम ने जगदीशपुरा थाने में तहरीर दी है।

तहरीर में पुलिस को बताया सुबह 11 बजे उनके घर पर युवती और युवक आए। ईसाई धर्म की एक किताब दी। उनसे कहा इस किताब को पढ़ें। उनका धर्म अपने समाज के लोगों का पूरा ध्यान रखता है। उनकी सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आ गए। दोनों को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछताछ की। आधार कार्ड पर युवक का पता नहरलगुन, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश और युवती का पता रांची (झारखंड) लिखा था।

आरोपितों ने बताया वे पिछले डेढ़ साल से आगरा में रह रहे हैं। अपने धर्म का प्रचार करते हैं। विहिप के जिला उपाध्यक्ष करन गर्ग, प्रांत उपाध्यक्ष सुनील पाराशर, प्रांत संयोजक दिग्विजय नाथ तिवारी, जिला मंत्री प्रदीप शर्मा, शिवम दुबे ,अनुज पाठक आदि जगदीशपुरा थाने आ गए थे। पुलिस से कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि अवैध रूप से धर्मांतरण के लिए प्रचार किया जा रहा था। एसीपी लोहामंडी मयंक तिवारी ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।