धर्मांतरण का प्रयास कर रहे युवक-युवती पकड़े, मसीह समाज के प्रचार में बांटी किताब

संक्षेप: यूपी के आगरा में आवास विकास कॉलोनी (जगदीशपुरा) में बुधवार को एक युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों के ऊपर अवैध रूप से धर्मांतरण के प्रयास का आरोप है। दोनों मसीह समाज का प्रचार कर रहे थे। लोगों को किताबें बांट रहे थे।

यूपी के आगरा में आवास विकास कॉलोनी (जगदीशपुरा) में बुधवार को एक युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों के ऊपर अवैध रूप से धर्मांतरण के प्रयास का आरोप है। दोनों मसीह समाज का प्रचार कर रहे थे। लोगों को किताबें बांट रहे थे। आरोपित युवती झारखंड और युवक अरुणाचल प्रदेश का निवासी है। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर पांच निवासी वीरेंद्र गौतम ने जगदीशपुरा थाने में तहरीर दी है।

तहरीर में पुलिस को बताया सुबह 11 बजे उनके घर पर युवती और युवक आए। ईसाई धर्म की एक किताब दी। उनसे कहा इस किताब को पढ़ें। उनका धर्म अपने समाज के लोगों का पूरा ध्यान रखता है। उनकी सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आ गए। दोनों को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछताछ की। आधार कार्ड पर युवक का पता नहरलगुन, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश और युवती का पता रांची (झारखंड) लिखा था।