पत्नी को छत से नीचे फेंका खुद फंदा लगाकर जान दी, आए दिन करता था पिटाई

संक्षेप: यूपी में बरेली के मीरगंज में कहासुनी पर युवक ने पत्नी को डंडों से पीटकर छत से नीचे फेंक दिया। पड़ोस के लोग महिला को गंभीर हालत में सीएचसी ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसी दौरान पति ने कमरे में कुंदे से लटककर खुदकुशी कर ली।

यूपी में बरेली के मीरगंज में कहासुनी पर युवक ने पत्नी को डंडों से पीटकर छत से नीचे फेंक दिया। पड़ोस के लोग महिला को गंभीर हालत में सीएचसी ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसी दौरान पति ने कमरे में कुंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। चुरई दलपतपुर निवासी रुस्तम अली (40) का किसी बात को लेकर शनिवार सुबह पत्नी रूबी से विवाद हो गया। कहासुनी पर रुस्तम ने छत पर बैठी पत्नी को पहले तो डंडे से पीटा फिर छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद रुस्तम ने छत से ईंट फेंककर भी रूबी को मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और महिला को जिला अस्पताल ले गए। पत्नी के जाने के बाद रुस्तम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने छत पर लगे कुंदे में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ कर रुस्तम को बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं,घायल रूबी को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

रूबी की आए दिन पिटाई करता था रुस्तम रूबी का मायका मीरगंज के मोहल्ला मीरखां बाबर नगर में है। उसके पिता साइकिल मिस्त्री हैं। महिला के भाई साजिद अली ने बताया रूबी का पति रुस्तम कोई काम नहीं करता है। वह आए दिन रूबी से मारपीट कर मायके से रुपये लाने को कहता है। रुस्तम ने शनिवार को उसके सिर में डंडे से हमलाकर छत से नीचे फेंक दिया। मोहल्ले के लोग उसे अस्पताल ले गए।

सभासद सरफराज अली ने बताया कि रूबी के पिता साबिर अली को काफी दिनों पहले पैरालाइसिस हो गया था। तभी से वहबिस्तर पर पड़े हैं। गुरुवार को उनके परिजन साबिर को इलाज के लिए सहारनपुर ले गए हैं। परिजनों ने सहारनपुर में उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। रुस्तम के पिता रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने उसे अलग मकान बनाकर दिया है। पिता ही रुस्तम को खर्चे के लिए पैसे देते थे। प्रभारी निरीक्षक मीरगंज संजय तोमर ने बताया कि 112 नंबर पर चुरई दलपतपुर के रुस्तम अली की पत्नी रूबी के साथ मारपीट की सूचना मिली थी। रूबी के सिर में चोट आने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। उसी दौरान रुस्तम ने घर के कमरे को बंद कर फांसी लगा ली। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर रुस्तम अली को फंदे से नीचे उतारा। उसकी सांसें चल रही थीं तो सीएचसी मीरगंज ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।