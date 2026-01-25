Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Man Threw Wife from terrace Commit suicide himself Beaten her daily
पत्नी को छत से नीचे फेंका खुद फंदा लगाकर जान दी, आए दिन करता था पिटाई

पत्नी को छत से नीचे फेंका खुद फंदा लगाकर जान दी, आए दिन करता था पिटाई

संक्षेप:

यूपी में बरेली के मीरगंज में कहासुनी पर युवक ने पत्नी को डंडों से पीटकर छत से नीचे फेंक दिया। पड़ोस के लोग महिला को गंभीर हालत में सीएचसी ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसी दौरान पति ने कमरे में कुंदे से लटककर खुदकुशी कर ली।

Jan 25, 2026 02:00 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी में बरेली के मीरगंज में कहासुनी पर युवक ने पत्नी को डंडों से पीटकर छत से नीचे फेंक दिया। पड़ोस के लोग महिला को गंभीर हालत में सीएचसी ले गए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसी दौरान पति ने कमरे में कुंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। चुरई दलपतपुर निवासी रुस्तम अली (40) का किसी बात को लेकर शनिवार सुबह पत्नी रूबी से विवाद हो गया। कहासुनी पर रुस्तम ने छत पर बैठी पत्नी को पहले तो डंडे से पीटा फिर छत से नीचे फेंक दिया। इसके बाद रुस्तम ने छत से ईंट फेंककर भी रूबी को मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और महिला को जिला अस्पताल ले गए। पत्नी के जाने के बाद रुस्तम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने छत पर लगे कुंदे में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़ कर रुस्तम को बाहर निकाला। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं,घायल रूबी को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:रात के अंधेरे में ठिकाने लगाने निकले, बोरे में बंद कर पुल पर फेंकी युवती की लाश

रूबी की आए दिन पिटाई करता था रुस्तम

रूबी का मायका मीरगंज के मोहल्ला मीरखां बाबर नगर में है। उसके पिता साइकिल मिस्त्री हैं। महिला के भाई साजिद अली ने बताया रूबी का पति रुस्तम कोई काम नहीं करता है। वह आए दिन रूबी से मारपीट कर मायके से रुपये लाने को कहता है। रुस्तम ने शनिवार को उसके सिर में डंडे से हमलाकर छत से नीचे फेंक दिया। मोहल्ले के लोग उसे अस्पताल ले गए।

सभासद सरफराज अली ने बताया कि रूबी के पिता साबिर अली को काफी दिनों पहले पैरालाइसिस हो गया था। तभी से वहबिस्तर पर पड़े हैं। गुरुवार को उनके परिजन साबिर को इलाज के लिए सहारनपुर ले गए हैं। परिजनों ने सहारनपुर में उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। रुस्तम के पिता रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने उसे अलग मकान बनाकर दिया है। पिता ही रुस्तम को खर्चे के लिए पैसे देते थे। प्रभारी निरीक्षक मीरगंज संजय तोमर ने बताया कि 112 नंबर पर चुरई दलपतपुर के रुस्तम अली की पत्नी रूबी के साथ मारपीट की सूचना मिली थी। रूबी के सिर में चोट आने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। उसी दौरान रुस्तम ने घर के कमरे को बंद कर फांसी लगा ली। परिजनों ने दरवाजा तोड़कर रुस्तम अली को फंदे से नीचे उतारा। उसकी सांसें चल रही थीं तो सीएचसी मीरगंज ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दो दिन पहले मायके से आई थी रूबी

मीरखां बाबर नगर के सभासद सरफराज अली ने बताया परसों रुस्तम ससुराल आया था। मैंने उसको ससुराल में छत पर बैठकर रूबी से अच्छे तरीके से बातें कर रहा था। वह समझाकर रूबी को बुलाकर चुरई दलपतपुर ले गया था। उनमें दो चार दिनों से कहासुनी हो रही थी। रूबी के दो पुत्री व एक पुत्र हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Up News UP Top News Up Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |