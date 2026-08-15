पिता ने पुल से यमुना में फेंकी 11 महीने की मासूम बेटी, पत्नी को फेंकने लगा तो...
आगरा में एक पिता ने पुल से यमुना में 11 महीने की मासूम बेटी फेंक दी। घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा पुल की है। राहगीरों ने पिता को पकड़कर उससे मारपीट की। व्यक्ति अपनी पत्नी को भी फेंकने का प्रयास कर रहा था।
यूपी के आगरा में सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित अकबरा यमुना पुल पर युवक पर 11 माह की बेटी को यमुना में फेंकने का आरोप है। उसने पत्नी को भी पुल से नीचे फेंकने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों ने उसे बचा लिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सिकंदरा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मासूम की तलाश के लिए पीएसी के गोताखोर यमुना में उतारे गए हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया घटना के पीछे गृहक्लेश की आशंका जता रही है।
मामले में थाना सिकंदरा पुलिस के अनुसार पीआरवी से सूचना प्राप्त हुई कि रिंकू पुत्र लीला उर्फ नारायण सिंह निवासी ग्राम बादमगढ़ी (बलदेव, मथुरा) ने अपनी लगभग 11 माह की अबोध बच्ची को अकबरा पुल से यमुना नदी में फेंक दिया है। इस दौरान वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ लगातार लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। पत्नी लक्ष्मी को भी यमुना में फेंकने की कोशिश कर रहा था। राहगीरों ने लक्ष्मी को बचा लिया।
आक्रोशित लोगों ने पिता को पीटा
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने रिंकू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस पिता रिंकू को थाने ले आई। उसे हिरासत में लिया गया।
बाइक से बेटी और पत्नी को लेकर पहुंचा था
जानकारी के अनुसार, रिंकू पत्नी और 11 माह की बेटी के साथ मोटरसाइकिल से अकबरा यमुना पुल पर पहुंचा था। पुल पर पहुंचने के बाद उसने मोटरसाइकिल रोकी। आरोप है कि इसी दौरान उसने 11 माह की बेटी को उठाया और यमुना में फेंक दिया। अचानक हुई इस घटना से पत्नी के होश उड़ गए। उसने पति को रोकने का प्रयास किया और बेटी को बचाने के लिए शोर मचाया। इतने में उसने अपनी पत्नी को भी फेंकने की कोशिश की।
महिला का शोर सुनकर लोग मौके पर दौड़ गए और उसे बचा लिया। इसके बाद आरोपी पति को पकड़कर लोगों ने पीट दिया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई तो पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर थाने ले आई। सिकंदरा पुलिस पिता रिंकू से थाने में पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस मामले को गृहक्लेश से जोड़कर देख रही है। हालांकि घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था, इसकी जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। यमुना में बच्ची की तलाश जारी है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें