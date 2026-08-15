Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पिता ने पुल से यमुना में फेंकी 11 महीने की मासूम बेटी, पत्नी को फेंकने लगा तो...

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान संवाददाता, आगरा
Follow us on Google News
share

आगरा में एक पिता ने पुल से यमुना में 11 महीने की मासूम बेटी फेंक दी। घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के अकबरा पुल की है। राहगीरों ने पिता को पकड़कर उससे मारपीट की। व्यक्ति अपनी पत्नी को भी फेंकने का प्रयास कर रहा था।

Yamuna River
पिता ने 11 महीने की बच्ची पुल से यमुना में फेंकी

यूपी के आगरा में सिकंदरा थाना क्षेत्र स्थित अकबरा यमुना पुल पर युवक पर 11 माह की बेटी को यमुना में फेंकने का आरोप है। उसने पत्नी को भी पुल से नीचे फेंकने का प्रयास किया, लेकिन राहगीरों ने उसे बचा लिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई भी की। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सिकंदरा पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। मासूम की तलाश के लिए पीएसी के गोताखोर यमुना में उतारे गए हैं। पुलिस प्रथम दृष्टया घटना के पीछे गृहक्लेश की आशंका जता रही है।

मामले में थाना सिकंदरा पुलिस के अनुसार पीआरवी से सूचना प्राप्त हुई कि रिंकू पुत्र लीला उर्फ नारायण सिंह निवासी ग्राम बादमगढ़ी (बलदेव, मथुरा) ने अपनी लगभग 11 माह की अबोध बच्ची को अकबरा पुल से यमुना नदी में फेंक दिया है। इस दौरान वह अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ लगातार लड़ाई-झगड़ा कर रहा था। पत्नी लक्ष्मी को भी यमुना में फेंकने की कोशिश कर रहा था। राहगीरों ने लक्ष्मी को बचा लिया।

ये भी पढ़ें:देवर बना जल्लाद, भाभी को चाकू मार मौत के घाट उतारा; जीभ भी काटी

आक्रोशित लोगों ने पिता को पीटा

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने रिंकू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस पिता रिंकू को थाने ले आई। उसे हिरासत में लिया गया।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान कनेक्शन में भाई-बहन को उठाए गए, ATS के ऐक्शन से यूपी के गांव में सनसनी

बाइक से बेटी और पत्नी को लेकर पहुंचा था

जानकारी के अनुसार, रिंकू पत्नी और 11 माह की बेटी के साथ मोटरसाइकिल से अकबरा यमुना पुल पर पहुंचा था। पुल पर पहुंचने के बाद उसने मोटरसाइकिल रोकी। आरोप है कि इसी दौरान उसने 11 माह की बेटी को उठाया और यमुना में फेंक दिया। अचानक हुई इस घटना से पत्नी के होश उड़ गए। उसने पति को रोकने का प्रयास किया और बेटी को बचाने के लिए शोर मचाया। इतने में उसने अपनी पत्नी को भी फेंकने की कोशिश की।

ये भी पढ़ें:दो आशिकों पर हत्या का केस, प्रेमिका को किसने किया था प्रेग्नेंट, होगा DNA टेस्ट

महिला का शोर सुनकर लोग मौके पर दौड़ गए और उसे बचा लिया। इसके बाद आरोपी पति को पकड़कर लोगों ने पीट दिया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई तो पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर थाने ले आई। सिकंदरा पुलिस पिता रिंकू से थाने में पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस मामले को गृहक्लेश से जोड़कर देख रही है। हालांकि घटना के पीछे वास्तविक कारण क्या था, इसकी जानकारी पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। यमुना में बच्ची की तलाश जारी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।