वो मेरी बीवी है शादी की तो तुझ पर तेजाब डालूंगा... दबंग ने खुलेआम धमकी देकर मंगेतर को भेजे लड़की के अश्लील फोटो

यूपी में आगरा के देवरी रोड, सदर निवासी एक युवती और उसके परिजन दहशत में है। इलाके के दबंग युवक ने शादी तुड़वाने को युवती के अश्लील फोटो उसके मंगेतर को भेज दिए। उससे कहा यह मेरी बीवी है इससे शादी करेगा तो तेजाब डालकर इसका चेहरा जला दूंगा। युवती के पिता ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपित अमर दबंग है। उसके खिलाफ पहले से भी मुकदमे दर्ज है। बेटी को रास्ते में आते-जाते परेशान करता था। तेजाब डालने की धमकी देकर उससे भयभीत करता था। बेटी संग अश्लील फोटो खींच लिए। उस पर शादी का दबाव बनाने लगा। उन्होंने बेटी की शादी तय कर दी। यह पता चलने पर आरोपित अमर बौखला गया। बेटी के मंगेतर को धमकाया। बेटी के अश्लील फोटो उसे भेज दिए। उससे कहा कि इससे शादी मत करना। यह मेरी बीवी है।

जानकारी पर उन्होंने आरोपित के घरवालों से शिकायत की। इसके बाद आरोपित अमर ने अपने भाई लक्ष्मी नारायण, रवि, भाभी रजनी और माधुरी संग घर पर धावा बोला दिया। उनकी बेटी को बेरहमी से पीटा। उसके कपड़े फाड़ दिए। घटना से परिवार दहशत में है। बेटी घर से बाहर नहीं निकल रही है। बेटी की शादी कैसे होगी यह चिंता सता रही है। आरोपित उनके घर के आसपास ही मंडराता रहता है। तेजाब डालने की धमकी दे रहा है।

पुलिस ने युवती के पिता को आश्वासन दिया कि अब कोई परेशान नहीं करेगा। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेगी। आरोपित की तलाश शुरू कर दी गई है। आरोपित पुलिस को नहीं मिला। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि आरोपित और उसके परिजनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।