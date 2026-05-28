एक टैटू ने खोला हत्या का राज, दोस्तों ने मौत के घाट उतारने के बाद कुचल दिया था चेहरा
यूपी के आगरा में अलबतिया (जगदीशपुरा) निवासी 50 वर्षीय सुखलाल कुशवाह की हत्या उनके दोस्तों ने ही की थी। नशे में बहस होने पर दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया था। पहचान न हो इसलिए पत्थर से चेहरा कुचल दिया था।
यूपी के आगरा में अलबतिया (जगदीशपुरा) निवासी 50 वर्षीय सुखलाल कुशवाह की हत्या उनके दोस्तों ने ही की थी। नशे में बहस होने पर दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया था। पहचान न हो इसलिए पत्थर से चेहरा कुचल दिया था। सीसीटीवी और एक टैटू की मदद से पुलिस ने पहले शव की पहचान की उसके बाद हत्याकांड का खुलासा। दो आरोपित गिरफ्तार हैं। एक को जेल भेजा गया है, दूसरा एसएन में भर्ती है। 15 मई को सिकंदरा के गांव सुनारी के पास एक अज्ञात शव मिला था। चेहरा कुचला हुआ था। हाथ पर एक टैटू बना था।
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। गांव सुनारी थाना सिकंदरा और जगदीशपुरा के बार्डर पर है। घटनास्थल के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल तक पहुंचने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी देख पुलिस को अंदाजा हुआ हत्यारोपी बोदला की तरफ से आए थे। पुलिस ने बोदला क्षेत्र में 14 मई के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। एक बैंक के बाहर लगे कैमरे में एक व्यक्ति दिखा। उसके हाथ पर वही टैटू बना था जो मरने वाले के हाथ पर था।
पुलिस को सड़क पर बिखरे हुए कुछ कागज मिले। एक कागज पर अलबतिया का पता था। पुलिस खोजते हुए उस घर पर पहुंची। घरवाले सुखलाल कुशवाह की तलाश में परेशान थे। पुलिस को बताया कि सुखलाल कुशवाह सबमसर्बिल के ठेकेदार थे। 14 मई को काम पर गए थे। रात को घर नहीं लौटे। शिनाख्त के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया।
स्टीकर से पुलिस ने की ऑटो की पहचान
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी और एसआई प्रशांत चौहान को खुलासे में लगाया। सीसीटीवी में ऑटो पर लगे स्टीकर से पुलिस ने पहचाना। पता चला कि ऑटो निखिल चलाता है। छानबीन में धर्मवीर और कन्हैया के नाम प्रकाश में आए। कन्हैया को पकड़ा गया। उसने बताया कि धर्मवीर ने फोन करके 14 मई की रात बोदला पर बुलाया था। धर्मवीर के साथ निखिल पहले से मौजूद था। इसी दौरान सुखलाल वहां आया। धर्मवीर और सुखलाल के बीच प्रोपर्टी को लेकर बहस हो गई। नौबत मारपीट तक जा पहुंची। धर्मवीर को यह बात नागवार गुजरी। ठान लिया कि उसे नहीं छोड़ेगा। निखिल और उसने सुखलाल को ऑटो में डाल लिया।
भागते समय जख्मी हुआ निखिल
कन्हैया ने बताया कि 15 मई को वह धर्मवीर और निखिल शहर छोड़कर भाग रहे थे। बाइक पर थे। मलपुरा क्षेत्र में बाइक फिसल गई। निखिल बुरी तरह जख्मी हो गया। उसका एसएनएमसी में इलाज चल रहा है। निखिल के पास एसएनएमसी में पुलिस को बैठाया गया है। ठीक होते ही उसे जेल भेजा जाएगा।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें