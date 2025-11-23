तीन गर्लफ्रेंड का खर्च उठाने के लिए लूट, एसपी के मामा के घर में घुसे बदमाश

संक्षेप: यूपी के आगरा में कारोबारी महेंद्र पाल वर्मा के घर लूट करने आए बदमाश की कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक नहीं उसकी तीन गर्ल फ्रेंड हैं। उनके ऊपर उसे खर्चा करना पड़ता है। रुपये की जरूरत होती है। पहले कोसी में काम करता था।

यूपी के आगरा में कारोबारी महेंद्र पाल वर्मा के घर लूट करने आए बदमाश की कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। एक नहीं उसकी तीन गर्ल फ्रेंड हैं। उनके ऊपर उसे खर्चा करना पड़ता है। रुपये की जरूरत होती है। पहले कोसी में काम करता था। ज्यादा वेतन नहीं मिलता था। छोड़ दिया। आठ माह पहले ही जेल से बाहर आया है। रकाबगंज पुलिस ने तमंचे सहित पकड़ा था।

विशाल ने पुलिस को बताया वह पहले चोरी करता था। पकड़ा जाता था। हर बार नए साथी को लेकर जाता था। जब भी पकड़ा गया पुलिस ने जेल भेजा। उसे जेल जाने से डर नहीं लगता। जेब खाली हो, तो रकम चाहिए होती है। रुपये कोई मांगने से नहीं देता। जेल जाने की वजह से रिश्तेदार और बस्ती वाले उससे दूर रहते हैं। उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। उसने लूट की योजना बनाई। अकेले यह काम संभव नहीं था। उसने अमन को शराब पिलाई। उससे कहा एक घटना करते हैं। उसे कुछ नहीं करना सिर्फ मौजूद रहना है। पांच हजार रुपये देगा। अमन तैयार हो गया।

डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया विशाल की पुराने मुकदमों में जमानत किसने ली, पुलिस यह पता कर रही है। सभी मुकदमों में उसकी जमानत निरस्त कराई जाएगी। ताकि आरोपित को लंबे समय तक जेल में रखा जाए। पुलिस उसकी हिस्ट्रीशीट खोलेगी, ताकि जेल से बाहर आने पर उसकी निगरानी की जाए। पुलिस के पास दोनों बदमाशों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। दोनों को सजा कराई जाएगी। नेहरू एन्क्लेव में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जा रही है। कुछ जगह सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा रहे हैं। दोनों बदमाश घटना करने के इरादे से कालोनी में आए थे। यह अच्छा रहा कि दोनों मौके पर ही पकड़ गए। भाग जाते तो खुलासे में कुछ समय लगता। बदमाशों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हुआ है कि बदमाश दो ही थे। बदमाशों की संख्या चार थी, यह लोगों का कयास था।

दुस्साहस: एसपी के मामा के घर में घुसे थे बदमाश, दहशत में परिवार नेहरू एन्क्लेव (सदर) में घर में घुसकर लूट के प्रयास की वारदात एसपी गाजीपुर ईरज राजा के मामा महेंद्र पाल वर्मा के घर हुई थी। वारदात के बाद से परिवार दहशत में है। बदमाशों के प्रहार से जख्मी हुईं कारोबारी की पुत्रवधू पूनम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके दस टांके आए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने पकड़े गए दोनों बदमाशों को शनिवार को जेल भेज दिया।

महेंद्र पाल वर्मा का साड़ी शोरूम है। उनके बेटे रजत, मयंक पाल और रजत का हार्डवेयर का कारोबार है। शुक्रवार की रात घर पर कारोबारी की बेटी मुस्कान, पुत्रवधू पूनम और चार वर्षीय नाती मौजूद था। पूनम बाजार से लौटी थीं। परिवार के अन्य सदस्य शादी समारोह में गए थे। पूनम के पीछे-पीछे दो बदमाश घर में घुसे। लॉबी में उन्हें दबोच लिया। मुंह और हाथ पैकिंग टेप से बांध दिए। चार वर्षीय बेटे के मुंह पर भी टेप लगा दिया। नकली पिस्टल की बट से प्रहार करके पूनम का सिर फोड़ दिया। वह खून से लथपथ हो गईं। मुस्कान उस समय रसोई में थीं। उन्होंने घर से बाहर आकर शोर मचाया। भीड़ ने दो बदमाशों को दबोच लिया।

कारोबारी महेंद्र पाल वर्मा ने बताया गाजीपुर के एसपी ईरज राजा उनके भांजे हैं। आगरा में तैनात एसीपी गिरीश कुमार उनके भांजी दामाद हैं। इस वजह से उन्हें कभी बदमाशों का भय नहीं सताता था। लगता था सुरक्षा के लिए पुलिस है। बदमाशों ने दुस्साहस की सभी हदें पार कर दीं। गनीमत रही पुत्रवधू को चाकू नहीं मारा। बदमाश चाकू भी लेकर आए थे। घटना से पूरा परिवार दहशत में है। शुक्रवार रात कोई नहीं सोया। पुत्रवधू को चक्कर आ रहे थे। हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। सीटी स्कैन हुआ है। बदमाशों ने बहू से जेवरात उतरवा लिए थे। भीड़ ने बदमाशों को दबोचा, तब जेवरात उनके पास मिले थे। सुरक्षा के लिए दो सिपाही उनके घर तैनात किए गए हैं।