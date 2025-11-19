संपत्ति के लिए बिगड़ी मामा और मामी की नीयत, हत्या करने को वकील भांजे को दिया जहर

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना हरीपर्वत क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है। मकान पर कब्जा करने की नीयत से मामा-मामी ने अधिवक्ता भांजे को खाने में जहर देकर उसकी जान लेने का दुस्साहस कर डाला।

यूपी के आगरा में थाना हरीपर्वत क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है। मकान पर कब्जा करने की नीयत से मामा-मामी ने अधिवक्ता भांजे को खाने में जहर देकर उसकी जान लेने का दुस्साहस कर डाला। अधिवक्ता अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जनमानस को झकझोर देने वाला ये मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के नगला बिहारी रतनपुरा का है। करीब 32 वर्षीय शुभम गुप्ता मां के देहांत के बाद जन्म से यहां अपने नाना-नानी के मकान में रह रहा है। शुभम पेशे से अधिवक्ता है। बचपन में मां का निधन होने के बाद नाना-नानी ने ही उसकी परवरिश की। पढ़ाया-लिखाया। अपने साथ घर में रखा। अधिवक्ता शुभम गुप्ता के वकील दोस्त बसीमउद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन ने थाना हरीपर्वत में जानलेवा साजिश की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

अधिवक्ता बसीमउद्दीन ने पुलिस को बताया शुभम उनका दोस्त है। कुछ दिन पूर्व शुभम के नाना-नानी की मौत हो गई। तीन महीने पहले मकान पर कब्जा करने की नीयत से दिल्ली निवासी शुभम के मामा अखिलेश पुत्र नरेंद्र, मामी कुमकुम पत्नी अखिलेश अपने दोनों बेटों शिवा और आयुष के साथ मकान में आकर शुभम के साथ रहने लगे। मामा-मानी ने मकान बेचने को लेकर शुभम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।