संपत्ति के लिए बिगड़ी मामा और मामी की नीयत, हत्या करने को वकील भांजे को दिया जहर

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना हरीपर्वत क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है। मकान पर कब्जा करने की नीयत से मामा-मामी ने अधिवक्ता भांजे को खाने में जहर देकर उसकी जान लेने का दुस्साहस कर डाला।

Wed, 19 Nov 2025 08:10 AMSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में थाना हरीपर्वत क्षेत्र में रिश्तों को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है। मकान पर कब्जा करने की नीयत से मामा-मामी ने अधिवक्ता भांजे को खाने में जहर देकर उसकी जान लेने का दुस्साहस कर डाला। अधिवक्ता अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है।

जनमानस को झकझोर देने वाला ये मामला हरीपर्वत थाना क्षेत्र के नगला बिहारी रतनपुरा का है। करीब 32 वर्षीय शुभम गुप्ता मां के देहांत के बाद जन्म से यहां अपने नाना-नानी के मकान में रह रहा है। शुभम पेशे से अधिवक्ता है। बचपन में मां का निधन होने के बाद नाना-नानी ने ही उसकी परवरिश की। पढ़ाया-लिखाया। अपने साथ घर में रखा। अधिवक्ता शुभम गुप्ता के वकील दोस्त बसीमउद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन ने थाना हरीपर्वत में जानलेवा साजिश की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

अधिवक्ता बसीमउद्दीन ने पुलिस को बताया शुभम उनका दोस्त है। कुछ दिन पूर्व शुभम के नाना-नानी की मौत हो गई। तीन महीने पहले मकान पर कब्जा करने की नीयत से दिल्ली निवासी शुभम के मामा अखिलेश पुत्र नरेंद्र, मामी कुमकुम पत्नी अखिलेश अपने दोनों बेटों शिवा और आयुष के साथ मकान में आकर शुभम के साथ रहने लगे। मामा-मानी ने मकान बेचने को लेकर शुभम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।

प्रॉपर्टी के विवाद के चलते 13 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे मामा अखिलेश और कुमकुम ने शुभम के खाने में जहर मिला दिया। स्थानीय लोगों की मदद से शुभम को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आईसीसीयू में भर्ती शुभम जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक है। इंस्पेक्टर हरीपर्वत नीरज शर्मा ने बताया मुकदमा दर्ज कर जांच कर रहे हैं।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
