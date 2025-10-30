मां को गाली देने पर पिता की हत्या के बाद यमुना में फेंका, ताजमहल के पीछे शव बरामद

संक्षेप: यूपी के आगरा में एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। मां को गाली देने पर वो नाराज था। इसके बाद पिता के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की जिससे शव न मिले और वो बच जाए। लेकिन, अब पिता की हत्या में कमला नगर थाने से जेल गए मनीष की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

यूपी के आगरा में एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। मां को गाली देने पर वो नाराज था। इसके बाद पिता के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की जिससे शव न मिले और वो बच जाए। लेकिन, अब पिता की हत्या में कमला नगर थाने से जेल गए मनीष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसने यह सोचकर जवाहरपुल से यमुना में पिता का शव फेंका था कि लाश बरामद नहीं होगी। बुधवार सुबह ताजमहल के पीछे दशहरा घाट के पास एक शव उतराता हुआ मिला। उसकी पहचान भरत सिंह के रूप में हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार हरीपर्वत क्षेत्र निवासी बेबी ने अपने भाई भरत सिंह की हत्या के आरोप में भतीजे मनीष को नामजद किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले में जांच की थी। पुलिस ने जांच को दौरान कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में 26 अक्तूबर सुबह तड़के मनीष स्कूटर पर जवाहरपुल की तरफ गया था। स्कूटर के पायदान पर प्लास्टिक का कट्टा रखा था। एक अन्य फुटेज में वह रात को अपने पिता का पीछा करते हुए दिखा था। पुलिस ने मनीष को पकड़ा था। उसने हत्या की बात कबूल की थी।

आरोपी मनीष ने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि पिछले दस साल से पिता का घर में आना-जाना नहीं था। 25 अक्तूबर की रात भी पिता ने घर के बाहर आकर उसे और मां को गालियां दी थीं। उसने गुस्से में पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस जवाहरपुल के पास स्टीमर से शव की तलाश करा रही थी। कोई सफलता नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में मनीष हत्या करता नहीं दिख रहा था। प्लास्टिक के बोरे में क्या लेकर जा रहा है यह भी साबित करना मुश्किल था।