बेटी के जन्मदिन पर दामाद को शराब में मिलाकर दिया जहर, 4 महीने बाद खुला राज
यूपी के आगरा में 14 नवंबर 2025 की रात गुलाब नगर, ट्रांसयमुना निवासी यतेंद्रपाल सिंह की जहर देकर हत्या की गई थी। उसे फोन करके पत्नी के जन्मदिन पर ससुराल बुलाया गया था।
यूपी के आगरा में 14 नवंबर 2025 की रात गुलाब नगर, ट्रांसयमुना निवासी यतेंद्रपाल सिंह की जहर देकर हत्या की गई थी। उसे फोन करके पत्नी के जन्मदिन पर ससुराल बुलाया गया था। ससुर ने शराब में सल्फास की गोली मिलाई थी। पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्री को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुकदमे की विवेचना कमला नगर थाने से हो रही थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि हुई थी।
देवकी नगर, गुलाब नगर, ट्रांसयमुना निवासी मंजू रानी ने कोर्ट के आदेश पर बेटे यतेंद्र पाल की हत्या का मुकदमा लिखाया था। इसमें उसकी पत्नी ज्योति उर्फ तनु, ससुर महेंद्र सिंह सेंगर, सास शिवानी, साला रिषभ, डॉली चौहान, आस्था, विपिन शर्मा किराएदार को नामजद किया था। मंजू ने पुलिस को बताया था कि बेटे की शादी 20 फरवरी 2022 को ज्योति उर्फ तनु से हुई थी। तनु ने बेटे का जीना दुश्वार कर दिया था।
उनके पुश्तैनी जेवरात तक हड़प लिए। 8 अप्रैल 2025 से बहू अपने मायके राधा नगर, शोभा नगर में रह रही थी। 14 नवंबर 2025 को बेटे को फोन करके बुलाया गया था। उस दिन बहू का जन्मदिन था। बेटा रात को घर नहीं लौटा। सुबह उसकी मौत की खबर मिली। बताया गया कि अचानक तबीयत खराब हो गई थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हुई थी। विसरा सुरक्षित रखा गया था।
मंजू देवी की मांग पर मुकदमे की विवेचना कमला नगर थाना स्थानांतरित की गई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से विसरा रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट में मौत की वजह सल्फास आई। पुलिस ने पत्नी और ससुर को पूछताछ के लिए उठाया। पुलिस का दावा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान यतेंद्र पाल को शराब भी पिलाई गई। ससुर योगेंद्र पाल ने शराब में सल्फास मिला दी थी। पूछताछ में यह खुलासा हुआ। दोनों को जेल भेज दिया गया। मुकदमे में नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है।
16 मार्च को स्थानांतरित हुई थी विवेचना
मंजू देवी ने विवेचना स्थानांतरण के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिया था। उनकी मांग पर 16 मार्च 2026 को विवेचना कमला नगर थाना स्थानांतरित हुई थी। विसरा रिपोर्ट के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए उठाया। बिसरा रिपोर्ट हत्या के 4 महीने बाद आई तो मामले का राज खुला। जांच के दौरान पुलिस की कड़ी पूछताछ में मृतक के ससुर महेंद्र ने कबूल किया कि उसने ही शराब में जहर मिलाया था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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