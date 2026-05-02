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बेटी के जन्मदिन पर दामाद को शराब में मिलाकर दिया जहर, 4 महीने बाद खुला राज

May 02, 2026 12:35 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
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यूपी के आगरा में 14 नवंबर 2025 की रात गुलाब नगर, ट्रांसयमुना निवासी यतेंद्रपाल सिंह की जहर देकर हत्या की गई थी। उसे फोन करके पत्नी के जन्मदिन पर ससुराल बुलाया गया था।

बेटी के जन्मदिन पर दामाद को शराब में मिलाकर दिया जहर, 4 महीने बाद खुला राज

यूपी के आगरा में 14 नवंबर 2025 की रात गुलाब नगर, ट्रांसयमुना निवासी यतेंद्रपाल सिंह की जहर देकर हत्या की गई थी। उसे फोन करके पत्नी के जन्मदिन पर ससुराल बुलाया गया था। ससुर ने शराब में सल्फास की गोली मिलाई थी। पुलिस ने इस मामले में पिता-पुत्री को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुकदमे की विवेचना कमला नगर थाने से हो रही थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में जहर देने की पुष्टि हुई थी।

देवकी नगर, गुलाब नगर, ट्रांसयमुना निवासी मंजू रानी ने कोर्ट के आदेश पर बेटे यतेंद्र पाल की हत्या का मुकदमा लिखाया था। इसमें उसकी पत्नी ज्योति उर्फ तनु, ससुर महेंद्र सिंह सेंगर, सास शिवानी, साला रिषभ, डॉली चौहान, आस्था, विपिन शर्मा किराएदार को नामजद किया था। मंजू ने पुलिस को बताया था कि बेटे की शादी 20 फरवरी 2022 को ज्योति उर्फ तनु से हुई थी। तनु ने बेटे का जीना दुश्वार कर दिया था।

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उनके पुश्तैनी जेवरात तक हड़प लिए। 8 अप्रैल 2025 से बहू अपने मायके राधा नगर, शोभा नगर में रह रही थी। 14 नवंबर 2025 को बेटे को फोन करके बुलाया गया था। उस दिन बहू का जन्मदिन था। बेटा रात को घर नहीं लौटा। सुबह उसकी मौत की खबर मिली। बताया गया कि अचानक तबीयत खराब हो गई थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हुई थी। विसरा सुरक्षित रखा गया था।

मंजू देवी की मांग पर मुकदमे की विवेचना कमला नगर थाना स्थानांतरित की गई थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से विसरा रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। रिपोर्ट में मौत की वजह सल्फास आई। पुलिस ने पत्नी और ससुर को पूछताछ के लिए उठाया। पुलिस का दावा है कि बर्थडे पार्टी के दौरान यतेंद्र पाल को शराब भी पिलाई गई। ससुर योगेंद्र पाल ने शराब में सल्फास मिला दी थी। पूछताछ में यह खुलासा हुआ। दोनों को जेल भेज दिया गया। मुकदमे में नामजद अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना प्रचलित है।

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16 मार्च को स्थानांतरित हुई थी विवेचना

मंजू देवी ने विवेचना स्थानांतरण के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रार्थनापत्र दिया था। उनकी मांग पर 16 मार्च 2026 को विवेचना कमला नगर थाना स्थानांतरित हुई थी। विसरा रिपोर्ट के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों को पूछताछ के लिए उठाया। बिसरा रिपोर्ट हत्या के 4 महीने बाद आई तो मामले का राज खुला। जांच के दौरान पुलिस की कड़ी पूछताछ में मृतक के ससुर महेंद्र ने कबूल किया कि उसने ही शराब में जहर मिलाया था।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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