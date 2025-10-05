स्टेशन पर सो रही मां के पास से बच्ची को उठा ले गया युवक, झाड़ियों में मिली घायल

यूपी के आगरा में शुक्रवार देर रात आगरा फोर्ट स्टेशन से नौ माह की बच्ची गायब हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ प्लेटफार्म पर सो रही थी। मां की आंख खुली तो बच्ची गायब थी। मां जीआरपी के पास पहुंची तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

यूपी के आगरा में शुक्रवार देर रात आगरा फोर्ट स्टेशन से नौ माह की बच्ची गायब हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ प्लेटफार्म पर सो रही थी। मां की आंख खुली तो बच्ची गायब थी। मां जीआरपी के पास पहुंची तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी में एक युवक बच्ची को ले जाता नजर आया। खोजबीन के बाद सुबह 6 बजे बच्ची प्लेटफार्म नंबर- 6 के पास एक खंडहर भवन में झाड़ियों में घायल अवस्था में मिली।

पुलिस ने बच्ची को एसएन मेडिकल कॉलेज मे भर्ती कराया। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी रेलवे अनिल कुमार झा ने बताया कि हाथरस जिले के सादाबाद की रहने वाली महिला ने शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे आगरा फोर्ट जीआरपी को सूचना दी कि उसकी 9 माह की बेटी गायब है। बच्ची उसके साथ ही सो रही थी। महिला की सूचना पर जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कैमरे में एक युवक बच्ची को प्लेटफार्म नं.-6 की तरफ ले जाता हुआ दिखा।

जीआरपी ने बच्ची की तलाश शुरू की तो सुबह करीब छह बजे बच्ची एक खंडहर हो चुकी बिल्डिंग में मिली। वह बुरी तरह घायल थी। पुलिस ने तत्काल बच्ची को पहले जिला अस्पताल फिर महिला जिला अस्पताल व अंत में एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। जीआरपी ने मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।