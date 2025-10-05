UP Agra man kidnapped girl sleeping near mother on station Found in bushes injured स्टेशन पर सो रही मां के पास से बच्ची को उठा ले गया युवक, झाड़ियों में मिली घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Agra man kidnapped girl sleeping near mother on station Found in bushes injured

स्टेशन पर सो रही मां के पास से बच्ची को उठा ले गया युवक, झाड़ियों में मिली घायल

यूपी के आगरा में शुक्रवार देर रात आगरा फोर्ट स्टेशन से नौ माह की बच्ची गायब हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ प्लेटफार्म पर सो रही थी। मां की आंख खुली तो बच्ची गायब थी। मां जीआरपी के पास पहुंची तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगराSun, 5 Oct 2025 09:06 AM
यूपी के आगरा में शुक्रवार देर रात आगरा फोर्ट स्टेशन से नौ माह की बच्ची गायब हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ प्लेटफार्म पर सो रही थी। मां की आंख खुली तो बच्ची गायब थी। मां जीआरपी के पास पहुंची तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। सीसीटीवी में एक युवक बच्ची को ले जाता नजर आया। खोजबीन के बाद सुबह 6 बजे बच्ची प्लेटफार्म नंबर- 6 के पास एक खंडहर भवन में झाड़ियों में घायल अवस्था में मिली।

पुलिस ने बच्ची को एसएन मेडिकल कॉलेज मे भर्ती कराया। जीआरपी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी रेलवे अनिल कुमार झा ने बताया कि हाथरस जिले के सादाबाद की रहने वाली महिला ने शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे आगरा फोर्ट जीआरपी को सूचना दी कि उसकी 9 माह की बेटी गायब है। बच्ची उसके साथ ही सो रही थी। महिला की सूचना पर जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कैमरे में एक युवक बच्ची को प्लेटफार्म नं.-6 की तरफ ले जाता हुआ दिखा।

जीआरपी ने बच्ची की तलाश शुरू की तो सुबह करीब छह बजे बच्ची एक खंडहर हो चुकी बिल्डिंग में मिली। वह बुरी तरह घायल थी। पुलिस ने तत्काल बच्ची को पहले जिला अस्पताल फिर महिला जिला अस्पताल व अंत में एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। जीआरपी ने मामले में अज्ञात युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

विक्षिप्त सी प्रतीत हो रही है महिला

एसपी रेलवे ने बताया कि सादाबाद की रहने वाली महिला 28 सितंबर से अपने घर से बच्ची सहित लापता थी। महिला के पति ने थाने में महिला व बच्ची की गुमशुदगी दर्ज करा रखी है। पति से बातचीत के आधार पर जीआरपी का कहना है कि महिला पहले भी वह कई बार घर से बिना बताए निकल चुकी है। करीब डेढ़ साल पहले वह अपने 3 साल के बच्चे के साथ आगरा आई थी। उस दौरान उसका बच्चा आगरा फोर्ट स्टेशन से ही लापता हो गया था। उस बच्चे को भी उस समय जीआरपी ने बरामद किया था।

