UP Agra Man kidnapped by brother in law for beating Wife took him in car tying hands legs बहन को पीटने पर जीजा के हाथ पैर बांध उठाया, कार की डिग्गी में डालकर ले गया साला
Hindi NewsUP NewsUP Agra Man kidnapped by brother in law for beating Wife took him in car tying hands legs

बहन को पीटने पर जीजा के हाथ पैर बांध उठाया, कार की डिग्गी में डालकर ले गया साला

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराFri, 5 Sep 2025 10:29 AM
आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र के गांव खेड़िया में बहन से मारपीट करने पर भाई अपने जीजा को अगवा करके ले गया। उसके हाथ-पैर बांधकर कार की डिग्गी में डाल लिया। पड़ाव चौराहे के पास पुलिस ने कार को रोककर जीजा को मुक्त कराया। पीड़ित के साले और बेटे को हिरासत में लिया है। अभी इस मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

गांव खेड़िया में हरदेव सिंह का पत्नी लक्ष्मी से विवाद हुआ था। बुधवार को हरदेव ने लक्ष्मी को बेरहमी से पीटा। पत्नी लक्ष्मी जख्मी हो गई। लक्ष्मी ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने उसे मेडिकल के लिए भेज दिया। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। हरदेव का बेटा निखिल कोटा में था। सूचना पर वह घर आया। रात भर मां के पास अस्पताल में रहा। इधर हरदेव घर पर ही रहा। पत्नी लक्ष्मी को देखने अस्पताल नहीं आया।

इंस्पेक्टर खंदौली हंसराज भदौरिया ने बताया कि बेटे ने घटना की जानकारी अपने मामा राजपाल को दे दी। राजपाल मूलत: सादाबाद के गांव बिलारा का निवासी है। वह गाड़ी लेकर बहन के घर आ गया। जीजा हरदेव सिंह से पूछा कि बहन को क्यों पीटा। वहां बहस हो गई। पुलिस के अनुसार बेटे और साले ने मिलकर हरदेव के हाथ-पैर बांध दिए। उसे कार की डिग्गी में डाल लिया। ग्रामीण कार के पीछे भागे। यह देख आरोपियों ने खुद ही पुलिस चौकी के पास कार रोक ली। पुलिस चौकी के अंदर पहुंच गए। पुलिस को बताया कि हरदेव सिंह ने पत्नी को पीटा था। उसे लेकर आए हैं। पुलिस बाहर आई तो आरोपियों ने कार की डिग्गी खोली। डिग्गी में हरदेव सिंह को बंधा देख पुलिस भी हैरान रह गई। तब तक मौके पर ग्रामीणों की भीड़ पहुंच गई।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हरदेव सिंह को मुक्त कराया। वह अपने घर चला गया। हरदेव सिंह के भतीजे सतेंद्र सिंह ने चौकी पर तहरीर दी। आरोप लगाया कि राजपाल अपने भाई और तीन साथियों के साथ आया था। तीन साथी मौके से भाग गए। पुलिस ने सतेंद्र सिंह की तहरीर को सही नहीं माना है। पीड़ित हरदेव सिंह से कहा गया कि घटना की तहरीर वह खुद दे। पुलिस दूसरे की तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखेगी।

पुलिस के सामने भी हुई मारपीट

हरदेव सिंह कार की डिग्गी में बंधक था। उसे मुक्त कराने के लिए ग्रामीण और अन्य परिवारीजन कार के पीछे भागे थे। पड़ाव चौराहे पर दोनों पक्षों का आमना-सामना हो गया। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को जैसे-तैसे अलग किया।

घटना का वीडियो वायरल

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हरदेव सिंह कार की डिग्गी में बंधा पड़ा है। मौके पर भीड़ जमा है। हंगामा हो रहा है। सड़क पर यातायात रुक गया है। वीडियो को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

