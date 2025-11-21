मामा पुल से बाइक ले जाना.. युवती का हाथ थाम यमुना में कूदा युवक, लड़की को लेकर उलझी गुत्थी

संक्षेप: यूपी के आगरा में थाना बाह क्षेत्र में बटेश्वर के घाट पर बने पीपों के पुल से गुरुवार दोपहर युवक और युवती बाइक खड़ी कर एक-दूसरे का हाथ थामकर यमुना नदी में कूद गए। गोताखोरों ने युवक के शव को बरामद कर लिया है।

यूपी के आगरा में थाना बाह क्षेत्र में बटेश्वर के घाट पर बने पीपों के पुल से गुरुवार दोपहर युवक और युवती बाइक खड़ी कर एक-दूसरे का हाथ थामकर यमुना नदी में कूद गए। गोताखोरों ने युवक के शव को बरामद कर लिया है, लेकिन युवती के बारे में अभी कोई सुराग नहीं लगा है। जानकारी होने पर युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नारखी (फिरोजाबाद) के दौलतपुर मुइउद्दीनपुर गांव के किशनलाल का बेटा गुलशन यादव उर्फ गोलू (23) बचपन से ही अपनी ननिहाल गुढ़ा गढ़सान फिरोजाबाद के लालऊ गांव में रह रहा था। गुरुवार दोपहर 3.30 बजे वह बाइक से बटेश्वर पहुंचा। उसके साथ हरे रंग के कपड़े पहने युवती भी थी। उन्होंने पुल पर बाइक खड़ी की। फिर देखते ही देखते युवक-युवती एक-दूसरे का हाथ थामकर यमुना नदी में कूद गए। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई।

नदी में युवक-युवती को कूदते हुए घाट पर मौजूद गोताखोर अनिल तत्परता से वहां पहुंचा और युवक को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पेंट की जेब में रखे आधार कार्ड से युवक की पहचान गुलशन यादव उर्फ गोलू के रूप में हुई। जेब में निकले मोबाइल फोन के सिम कार्ड से पुलिस ने कॉल की तो उसके मामा श्याम यादव से बात हुई।

श्याम यादव गुलशन के पिता किशनलाल आदि परिजन को लेकर मौके पर पहुंच गये। मौके पर पहुंचे गुलशन के परिजन काफी सदमे में थे। रो-रोकर बेहाल था। युवती को लेकर कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे। फिलहाल युवती की पुलिस तलाश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक बाह सत्यदेव शर्मा ने बताया कि मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवती की तलाश कराई जा रही है। वह कौन थी, इसका कोई पता नहीं लगा है।

फोन कॉल पर मामा से बोला पुल से बाइक उठा ले जाना बटेश्वर के पीपों के पुल से यमुना नदी में छलांग लगाने से पहले गुलशन यादव उर्फ गोलू ने अपने मामा श्याम यादव को फोन कॉल की थी। उनसे कहा था कि मामा बाइक बटेश्वर के पुल पर खड़ी है। ले जाना। श्याम यादव ने बताया कि उन्होंने पलटकर कॉल किया तो गुलशन का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था।