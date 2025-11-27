Hindustan Hindi News
UP Agra Man died of Heart Attack riding Bike near house got unconsious did not wake up
बाइक पर चलते-चलते सीओडी कर्मी की मौत, घर के पास बेहोश होकर गिरे फिर नहीं उठे

संक्षेप:

Thu, 27 Nov 2025 09:54 AMSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, आगरा
यूपी में आगरा के सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो (सीओडी) के सीनियर मेटेरियल असिस्टेंट (एसएमए) की बाइक पर चलते-चलते अचानक मौत हो गई। अचेत होकर गिरने के बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है। पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

अजय गौतम (42) सदर के ताल सेमरी की गणेश विहार कॉलोनी में रहते थे। वह मूल रूप से अलीगढ़ के गोंडा के बिरखू गांव के निवासी थे। उनके भाई देवेंद्र गौतम ने बताया अजय सीओडी आगरा में एसएमए पद पर तैनात थे। मंगलवार रात वह ड्यूटी से आने के बाद निजी कार्य से बाइक से बाजार गए थे। रात करीब 10:30 बजे घर लौट रहे थे।

घर से कुछ दूर पहले अचानक बाइक चलाते हुए अचेत होकर गिर पड़े। इसकी जानकारी घरवालों को पड़ोसियों ने दी। उन्हें तत्काल निजी अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देवेंद्र गौतम ने हार्ट अटैक से भाई की मौत होने की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं थी।

सर्दियों में अटैक का अधिक खतरा

डॉक्टरों के मुताबिक सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा अधिक बढ़ जाता है। गलन के दौरान खून गाढ़ा हो जाता है। दिल और दिमाग तक खून पहुंचने में दिक्कतें आती हैं। ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है। बीपी, डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दोनों मर्ज बिगड़ने पर ब्लॉकेज होने की आशंका रहती है। ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मौसम में बदलाव के साथ सावधानी बरतें।

जान बचाने के लिए अपनाएं यह छह फार्मूले

एसएनएमसी के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, डॉ. हिमांशु यादव ने कहा कि छह फार्मूले जान बचा सकते हैं। पहला यह कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखें। दूसरा धूम्रपान और शराब से दूर रहें। तीसरा मोटापा न होने दें, वजन कम रखें। रोज एक घंटे कसरत जरूर करें। चौथा मीठा और चिकनाई न खाएं। हरी सब्जियां, फल और सलाद की मात्रा बढ़ाएं। पांचवां मानसिक तनाव से दूर रहें, मनोरंजन के साधनों से खुश रहें। छठवां सीने में किसी भी तरह का दर्द होने पर डाक्टर को दिखाएं।

