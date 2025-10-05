UP Agra Man died of heart attack after getting threat for opposing Daughter harassment दुकानदार ने की बच्ची से छेड़छाड़, विरोध करने गए पिता की धमकाने पर मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Agra Man died of heart attack after getting threat for opposing Daughter harassment

दुकानदार ने की बच्ची से छेड़छाड़, विरोध करने गए पिता की धमकाने पर मौत

यूपी के आगरा में एक पिता ने अपनी बेटी से हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसे धमकाया गया। इसी के बाद पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना किरावली क्षेत्र के कस्बा मिढ़ाकुर में शुक्रवार रात छोटे सिलेंडर में एलपीजी भरवाने गई किशोरी से दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराSun, 5 Oct 2025 08:37 AM
share Share
Follow Us on
दुकानदार ने की बच्ची से छेड़छाड़, विरोध करने गए पिता की धमकाने पर मौत

यूपी के आगरा में एक पिता ने अपनी बेटी से हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसे धमकाया गया। इसी के बाद पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना किरावली क्षेत्र के कस्बा मिढ़ाकुर में शुक्रवार रात छोटे सिलेंडर में एलपीजी भरवाने गई किशोरी से दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पहुंचे किशोरी के पिता की दुकानदार से कहासुनी हो गयी। चौकी पर शिकायत करके लौट रहे पिता की रास्ते में तबियत खराब हो गई। अस्पताल में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।

पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर पास्को के तहत मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी ने दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया कि वह छोटे सिलेंडर में गैस भरवाने कस्बे की दुकान पर गयी थी। वहां दुकानदार ने मौका पाकर उससे छेड़छाड़ की। किशोरी भयभीत होकर रोती हुई घर पहुंची। उसने मां को पूरी घटना बताई। कहा कि आरोपी ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। जब यह बात किशोरी के पिता को पता चली तो वह आक्रोशित होकर आरोपी की दुकान पर पहुंचे। घटना का विरोध जताया।

ये भी पढ़ें:यूपी में अजब-गजब: बेटियों ने आपस में बदल लिए पति, मायके पहुंची तो पिता ने भगाया

इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसके बाद किशोरी, उसके पिता और ताऊ शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंचे। वहां से लौटने के दौरान पिता की तबीयत बिगड़ गई। मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चौकी मिढ़ाकुर पुलिस ने पिता को एस.एन. मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी किरावली नीरज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर रामवीर, मुन्नो व टिंकल के विरुद्ध पास्को के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |