दुकानदार ने की बच्ची से छेड़छाड़, विरोध करने गए पिता की धमकाने पर मौत

यूपी के आगरा में एक पिता ने अपनी बेटी से हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया तो उसे धमकाया गया। इसी के बाद पिता की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना किरावली क्षेत्र के कस्बा मिढ़ाकुर में शुक्रवार रात छोटे सिलेंडर में एलपीजी भरवाने गई किशोरी से दुकानदार ने छेड़छाड़ कर दी। विरोध करने पहुंचे किशोरी के पिता की दुकानदार से कहासुनी हो गयी। चौकी पर शिकायत करके लौट रहे पिता की रास्ते में तबियत खराब हो गई। अस्पताल में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई।

पुलिस ने किशोरी की तहरीर पर पास्को के तहत मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी ने दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया कि वह छोटे सिलेंडर में गैस भरवाने कस्बे की दुकान पर गयी थी। वहां दुकानदार ने मौका पाकर उससे छेड़छाड़ की। किशोरी भयभीत होकर रोती हुई घर पहुंची। उसने मां को पूरी घटना बताई। कहा कि आरोपी ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। जब यह बात किशोरी के पिता को पता चली तो वह आक्रोशित होकर आरोपी की दुकान पर पहुंचे। घटना का विरोध जताया।