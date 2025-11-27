जीजा ने तंत्र-मंत्र कर साली को जाल में फंसाया, बच्चों को घर से निकाल लिव-इन में रहना शुरू
यूपी में आगरा के सदर निवासी एक महिला ने अपने पति पर तंत्र-मंत्र करके महिलाओं को फंसाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पति ने पहले उसकी बहन (साली) को बातों में लेकर प्रेमजाल में फंसा लिया।
यूपी में आगरा के सदर निवासी एक महिला ने अपने पति पर तंत्र-मंत्र करके महिलाओं को फंसाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पति ने पहले उसकी बहन (साली) को बातों में लेकर प्रेमजाल में फंसा लिया। पीड़िता और बच्चों से मारपीट कर घर से निकाल दिया। अब अन्य एक महिला के साथ घर में रह रहा है। दोनों लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं। युवक की पत्नी ने अब परेशान होकर पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।
पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर तहरीर दर्ज कर ली है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिला के आरोपित पति राजेंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब 10 वर्ष पूर्व हाथरस के एक गांव में राजेंद्र पाल से हुई थी। शुरू से ही पति राजेंद्र जादू टोना और तंत्र-मंत्र करता था। ऐसे ही तंत्र-मंत्र करके उसने पीड़िता की बहन को फंसा लिया। अवैध संबंध रखने लगा।
बताया जा रहा है कि 16 मार्च को मारपीट कर पीड़िता को बच्चों सहित घर से निकाल दिया। आरोप है राजेंद्र इस समय एक अन्य महिला को पत्नी की तरह अपने साथ रख रहा है। जबकि वह महिला पहले ही अन्य युवक के साथ कोर्ट मैरिज हो चुकी है। महिला ने शिकायत में बताया कि राजेंद्र खुलेआम धमकी देता है कि वह उसे किसी से मरवा देगा या खुद ही नुकसान पहुंचा देगा। भयभीत महिला ने पुलिस से जान-माल की सुरक्षा और आरोपी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।