जीजा ने तंत्र-मंत्र कर साली को जाल में फंसाया, बच्चों को घर से निकाल लिव-इन में रहना शुरू

संक्षेप: यूपी में आगरा के सदर निवासी एक महिला ने अपने पति पर तंत्र-मंत्र करके महिलाओं को फंसाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पति ने पहले उसकी बहन (साली) को बातों में लेकर प्रेमजाल में फंसा लिया।

यूपी में आगरा के सदर निवासी एक महिला ने अपने पति पर तंत्र-मंत्र करके महिलाओं को फंसाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि पति ने पहले उसकी बहन (साली) को बातों में लेकर प्रेमजाल में फंसा लिया। पीड़िता और बच्चों से मारपीट कर घर से निकाल दिया। अब अन्य एक महिला के साथ घर में रह रहा है। दोनों लिव-इन रिलेशन में रह रहे हैं। युवक की पत्नी ने अब परेशान होकर पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है।

पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर तहरीर दर्ज कर ली है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिला के आरोपित पति राजेंद्रपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी करीब 10 वर्ष पूर्व हाथरस के एक गांव में राजेंद्र पाल से हुई थी। शुरू से ही पति राजेंद्र जादू टोना और तंत्र-मंत्र करता था। ऐसे ही तंत्र-मंत्र करके उसने पीड़िता की बहन को फंसा लिया। अवैध संबंध रखने लगा।