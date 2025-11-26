बहू के उकसाने पर बेटे ने लगाई फांसी- युवक की आत्महत्या के बाद टूटे पिता ने प्रताड़ित करने के लगाए आरोप

संक्षेप: आगरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि बेटे की पत्नी और ससुरालीजन लगातार मोनू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते मोनू ने जान दे दी।

यूपी में आगरा के थाना लोहामंडी क्षेत्र के करवान गली, ईसाई कब्रिस्तान के पास शनिवार को एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटे की मौत के बाद से उसके पिता टूट गए हैं। उन्होंने कई खुलासे करते हुए बेटे की पत्नी यानी अपनी बहू को बेटे की मौत का जिम्मेदार बताया है। उनका कहना है कि बहू ने बेटे को तंग कर रखा था और इसी कारण बेटे ने आत्महत्या कर ली है।

बताया जा रहा है कि मृतक के पिता ने आरोप लगाया है कि बेटे की पत्नी और ससुरालीजन लगातार मोनू को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते मोनू ने जान दे दी। पीड़ित पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के पिता ताहिर ने थाना लोहामंडी में मुकदमा दर्ज कराया है।

पिता ने तहरीर में कहा है मोनू का निकाह तीन वर्ष पूर्व मथुरा निवासी नजराना से हुआ था। आरोप है विवाह के बाद से नजराना छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करती थी। उसके मायके पक्ष के लोग मोनू पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि वे नजराना के नाम पर मकान लेकर परिवार से अलग रहे। मोनू को करवान गली में मकान खरीदकर दिया, जहां वह पत्नी नजराना संग रह रहा था।