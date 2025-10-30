Hindustan Hindi News
पत्नी से वीडियो कॉल पर सऊदी अरब में पति ने की आत्महत्या, शव वापस लाने में जुटा परिवार

Thu, 30 Oct 2025 07:49 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, आगरा
यूपी के आगरा के एक व्यक्ति ने सऊदी में आत्महत्या कर ली। अब परिवार उसके शव को वापस भारत लाने की कोशिश में जुटा है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के रियाद में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ वीडियो कॉल के दौरान कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि दो दिन पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। मुजफ्फरनगर में उसके रिश्तेदारों ने उसके शव को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार भोपा थाना क्षेत्र के पीपल वाला मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय आस मोहम्मद अंसारी उर्फ ​​मुन्ना खाड़ी देश में एक प्रॉपर्टी डीलर के सहायक के रूप में काम करता था। अंसारी ने इसी साल 7 अप्रैल को अपने मामा की बेटी 21 वर्षीय सानिया से शादी की थी। मुजफ्फरनगर में रहने वाली सानिया ने वीडियो कॉल के दौरान रविवार शाम को उसे यह आत्मघाती कदम उठाते देखा और मदद के लिए चिल्लाई। रियाद में काम करने वाले उसके भाई नजर मोहम्मद और चाचा इकराम अंसारी सूचना मिलने पर उसके घर पहुंचे और उसे मृत पाया।

रिश्तेदारों ने बताया कि घटना से दो दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। आस मोहम्मद अपनी शादी के बाद कुछ महीने अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश में बिताने के बाद, ढाई महीने पहले ही सऊदी अरब चले गए थे। उन्होंने आगे बताया कि उनके घर की दूसरी मंजिल पर रहने वाली सानिया ने फोन पर चिल्लाकर बताया था कि उनके पति आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी दूर से बीच-बचाव का कोई रास्ता नहीं था। एक रिश्तेदार, अमजद अली ने बताया कि परिवार अब शव के स्वदेश वापसी की प्रक्रिया के लिए चार लाख रुपये जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

परिवार ने मदद के लिए राजनीतिक प्रतिनिधियों से संपर्क किया है। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने बताया कि विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावासों को ईमेल भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है और वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

