महिला के पति को ऑटो में तमंचा रख पुलिस से पकड़वाया, पीछे से प्रेमिका को ले भागा प्रेमी

आगरा में विवाहित प्रेमिका से प्रेम संबंध में बाधक उसके ऑटो चालक पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी ने साजिश रची। उसके ऑटों में तमंचा रखवा दिया और पुलिस से पकड़वा दिया। खुद प्रेमी विवाहिता को लेकर भाग गया।

यूपी के आगरा में पत्नी और उसके प्रेमी ने साजिश रचकर पति को अपने प्यार के रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। सैंया क्षेत्र के युवक ने खेरागढ़ क्षेत्र निवासी विवाहित प्रेमिका से प्रेम संबंध में बाधक उसके ऑटो चालक पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। उसके ऑटों में तमंचा रखवा दिया और पुलिस से पकड़वा दिया। खुद प्रेमी विवाहिता को लेकर भाग गया। पुलिस को जानकारी हुई तो जांच शुरू की गई।

पुलिस जांच में विवाहिता का प्रेमी आटो में तमंचा रखते हुए कैमरे में कैद पाया गया। पुलिस ने ऑटो चालक को छोड़ दिया। मंगलवार को पुलिस ने प्रेमी युवक को पकड़ लिया। उसे आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया है। विवाहिता को परिजनों के सुपर्द किया गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष निशामक त्यागी ने बताया कि एक ऑटो चालक तमंचा रखने के आरोप में पकड़ा गया था। आटो चालक ने खुद को बेगुनाह बताया था।