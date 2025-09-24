UP Agra Man Caught by police wife lover kept gun in Auto ran away with girlfriend महिला के पति को ऑटो में तमंचा रख पुलिस से पकड़वाया, पीछे से प्रेमिका को ले भागा प्रेमी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
महिला के पति को ऑटो में तमंचा रख पुलिस से पकड़वाया, पीछे से प्रेमिका को ले भागा प्रेमी

आगरा में विवाहित प्रेमिका से प्रेम संबंध में बाधक उसके ऑटो चालक पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी ने साजिश रची। उसके ऑटों में तमंचा रखवा दिया और पुलिस से पकड़वा दिया। खुद प्रेमी विवाहिता को लेकर भाग गया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, आगराWed, 24 Sep 2025 07:32 AM
महिला के पति को ऑटो में तमंचा रख पुलिस से पकड़वाया, पीछे से प्रेमिका को ले भागा प्रेमी

यूपी के आगरा में पत्नी और उसके प्रेमी ने साजिश रचकर पति को अपने प्यार के रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। सैंया क्षेत्र के युवक ने खेरागढ़ क्षेत्र निवासी विवाहित प्रेमिका से प्रेम संबंध में बाधक उसके ऑटो चालक पति को रास्ते से हटाने के लिए साजिश रची। उसके ऑटों में तमंचा रखवा दिया और पुलिस से पकड़वा दिया। खुद प्रेमी विवाहिता को लेकर भाग गया। पुलिस को जानकारी हुई तो जांच शुरू की गई।

पुलिस जांच में विवाहिता का प्रेमी आटो में तमंचा रखते हुए कैमरे में कैद पाया गया। पुलिस ने ऑटो चालक को छोड़ दिया। मंगलवार को पुलिस ने प्रेमी युवक को पकड़ लिया। उसे आर्म्स एक्ट में जेल भेजा गया है। विवाहिता को परिजनों के सुपर्द किया गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष निशामक त्यागी ने बताया कि एक ऑटो चालक तमंचा रखने के आरोप में पकड़ा गया था। आटो चालक ने खुद को बेगुनाह बताया था।

पुलिस ने इसके बाद जांच की थी। पुलिस ने आटो खड़ा करने के स्थान के आसपास कैमरे खंगाले। एक युवक अखिलेश पुलिस को कैमरे में आटो में तमंचा रखते हुए दिख गया। वह आटो चालक के पुलिस की गिरफ्त में आते ही उसकी पत्नी को लेकर भाग गया था। सैंया पुलिस ने जांच की तो इसका खुलासा हुआ। मंगलवार को आरोपी युवक अखिलेश व विवाहिता को बरामद कर लिया। विवाहिता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। एसओ निशामक त्यागी ने बताया कि तमंचा रखने के आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विवाहिता को परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

