चिल्लाती हुई महिला में दिखाई दिया गुस्सैल पत्नी का चेहरा, इसलिए चाकू से किया हमला

आपने फिल्मों में साइको किलर देखे होंगे। न्यू आगरा पुलिस ने ऐसे ही एक साइको को पकड़ा है। उसने किसी की हत्या तो नहीं की मगर एक महिला पर चाकू से कातिलाना हमला किया था। वजह सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। हमलावर की पत्नी ने उसे धोखा दिया। छोड़कर चली गई। आए दिन झगड़ा होता था। हमलावर किसी भी महिला को चिल्लाते देखता है तो उसे अपनी पत्नी का चेहरा नजर आता है। इसी वजह से उसने सौ फुटा मार्ग दयालबाग पर मार्निंग वॉक पर निकली महिला पर चाकू से हमला किया था।

22 फरवरी की सुबह पुष्पांजलि बाग फेस वन निवासी सोन देवी (55) सुबह घर से टहलने निकली थीं। सौ फुटा मार्ग पर एक राहगीर ने उन पर चाकू से प्रहार किया था। चाकू कूल्हे में मारा था। गंभीर हालत में सोन देवी को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। बमुश्किल डॉक्टरों ने उन्हें बचाया। उनके बेटे ने 23 फरवरी को कातिलाना हमले की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी थी। 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए।

पुलिस ने घटना से एक दिन पहले के भी सीसीटीवी फुटेज देखे। पुलिस ने देखा कि आरोपित सड़कों पर ही घूमता रहता था। कैमरों की मदद से पीछा करते हुए पुलिस भूड़ का बाग, कमला नगर तक पहुंची। आरोपित श्याम सुंदर शर्मा को पकड़ा। वह चांदी कारीगर है। उससे पुलिस ने हमले की वजह पूछी। उसने जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। वह नहीं पकड़ा जाता तो किसी और महिला पर भी हमला कर सकता था।

पत्नी झगड़ा करती और चीखती थी श्याम सुंदर शर्मा ने पुलिस को बताया कि पत्नी से उसका झगड़ा होता था। पत्नी हर समय उस पर चीखती थी। विरोध पर उसके साथ मारपीट करती थी। वह उससे परेशान हो गया था। पत्नी उसे छोड़कर किसी और के साथ हरिद्वार चली गई। वह इस दिनों कर्ज में डूबा हुआ है। परेशान चल रहा था। घर में मन नहीं लगता था। इसलिए सड़कों पर टहलता था।

एसएनएमसी के वरिष्ठ मनोचिकित्सक, डा. आशुतोष गुप्ता ने कहा कि यह मामला साइकोसिस का प्रतीत होता है। इसमें डिल्यूजन डिसआर्डर होने पर भ्रम की स्थिति हो जाती है। जैसे कोई मारने आ रहा है, कोई नुकसान करना चाहता है, पत्नी या पति का किसी दूसरे से चक्कर चल रहा है। इसके साथ किसी और बीमारी के ट्रिगर करने पर खुद को या दूसरे को नुकसान करने की प्रवृति हावी हो सकती है। सही में क्या हुआ है यह मरीज से बात करने के बाद ही पता चल सकता है।