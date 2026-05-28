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हफ्तेभर बाद मायके से लौटी पत्नी पर पति ने सरिये से किए कई वार, फिर खुद को आग लगा दी जान

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
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आगरा में बुधवार शाम घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया। जूता कारीगर इमरान उर्फ शानू (35) ने पहले अपनी पत्नी अफसाना पर लोहे की सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली।

हफ्तेभर बाद मायके से लौटी पत्नी पर पति ने सरिये से किए कई वार, फिर खुद को आग लगा दी जान

यूपी के आगरा में एक पति ने पहले पत्नी पर ताबड़तोड़ वार किए फिर खुद को आग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि किशोरपुरा इलाके में बुधवार शाम घरेलू विवाद ने भयावह रूप ले लिया। जूता कारीगर इमरान उर्फ शानू (35) ने पहले अपनी पत्नी अफसाना पर लोहे की सरिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। पड़ोसी धुआं उठता देखकर घर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार जूता कारीगर शानू दिव्यांग था। करीब 10 साल पहले उसकी शादी जयपुर निवासी अफसाना से हुई थी। दंपति के छह बच्चों में से चार उनके साथ रहते हैं। परिजनों ने बताया कि पति- पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था। एक सप्ताह पहले भी झगड़े के बाद अफसाना बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। बुधवार को वह वापस घर लौटी थी। शाम करीब साढ़े पांच बजे दोनों के बीच फिर कहासुनी शुरू हो गई। पहली मंजिल पर रहने वाली शानू की भाभी रिजवाना ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन शानू ने उन्हें कमरे से बाहर जाने को कह दिया।

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कुछ देर बाद जब रिजवाना वापस लौटीं तो कमरे से चीख-पुकार की आवाजें आ रही थीं। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अफसाना खून से लथपथ घायल हालत में फर्श पर पड़ी थी। उसके सिर से लगातार खून बह रहा था। आरोप है कि शानू ने लोहे की सरिया से उसके सिर पर कई वार किए थे। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में अफसाना को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसके सिर में 25 टांके लगाए हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

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इधर, पत्नी को अस्पताल ले जाने के बाद शानू घर में ही रुका रहा। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता देखा। लोग अंदर पहुंचे तो किचन में शानू जली हुई हालत में पड़ा मिला। उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची जगदीशपुरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला गृह क्लेश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। घायल महिला का इलाज जारी है। महिला की हालत में सुधार के बाद उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। परिजनों और पड़ोसियों का कहना है कि आए-दिन पति और पत्नी में झगड़े होते थे।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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