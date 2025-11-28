पत्नी के प्रेमी ने दी पति को मारने की सुपारी, सूजा मारने वाला बाइक सवार गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Agra Man Attacked by Bike riders after Wifes Lover Gave Supari to kill him
Fri, 28 Nov 2025 08:04 AMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, आगरा
यूपी में आगरा के न्यू आदर्श नगर (बल्केश्वर) निवासी सचिन शर्मा के सिर में सूजा हत्या के इरादे से ही मारा गया था। पत्नी के प्रेमी ने सुपारी दी थी। दो हमलावर बाइक पर आए थे। सूजे से प्रहार किया था। सूजा सिर में फंसा रह गया था। न्यू आगरा पुलिस ने गुरुवार को सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। प्रेमी सहित तीन आरोपित पकड़े गए हैं। घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है।

हाइवे स्थित अबुल उलाह कट (न्यू आगरा) के पास 21 नवंबर की रात सचिन शर्मा पर कातिलाना हमला हुआ था। वह कार्यालय से घर लौट रहे थे। बाइक सवार दो हमलावरों ने पीछे से उनके सिर में बर्फ तोड़ने वाले सूजे से प्रहार किया था। सूजा सिर में ही फंसा रह गया था। एक हमलावर ने हेलमेट पहन रखा था। दूसरे ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। हमलावर धमकी देकर गए थे कि आज बच गया, आगे नहीं छोड़ेंगे। इस घटना से कई दिन पूर्व भी सचिन शर्मा पर इसी अंदाज में खंदारी चौराहे के पास हमला हुआ था। उस समय बाइक सवारों ने डंडे से प्रहार किया था।

एसीपी हरीपर्वत अक्षय महाडीक ने बताया कि घटना को गंभीरता से लिया गया। इंस्पेक्टर न्यू आगरा राजीव त्यागी के नेतृत्व में टीम बनाई गई। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। सर्विलांस टीम की मदद ली गई। यह जानने का प्रयास किया गया कि सचिन शर्मा की आखिर कोई हत्या क्यों करना चाहता है। जांच के दौरान अहम सुराग मिले। पुलिस के शक की सुई नुनिहाई, एत्मादुद्दौला निवासी राहुल कुमार की तरफ घूमी। पूर्व में सचिन का राहुल कुमार से विवाद हुआ था। राहुल कुमार का फाइनेंस का काम है। सचिन की पत्नी पूर्व में उसके ऑफिस में काम करती थी। सचिन से शादी के बाद भी काम नहीं छोड़ा। राहुल ने सचिन से दोस्ती कर ली। घर आने लगा ताकि किसी को कोई शक नहीं हो। सचिन को दिसंबर 2024 में राहुल पर शक हो गया था। उसने पत्नी से नौकरी छोड़ने को कहा। पत्नी ने नौकरी छोड़ दी। कुछ माह पहले राहुल का सचिन से विवाद भी हुआ था।

सीसीटीवी में कैद हो गया था राहुल

घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले। हमलावरों के चेहरे खुले नहीं थे। बाइक पर नंबर नहीं था। पुलिस ने घटना से पहले के फुटेजे देखे। एक जगह राहुल कैमरे में कैद मिल गया। उसने बाइक सवारों से इशारे में बात भी की थी। उसका चेहरा खुला था। पुलिस ने सचिन को उसका फुटेज दिखाया तो वह राहुल को पहचान गया।

सफाई कर्मचारी को दी थी सुपारी

पूछताछ में राहुल कुमार ने पुलिस को बताया कि वह सचिन शर्मा को रास्ते से हटाना चाहता था। उसने अपने ऑफिस में काम करने वाले सफाई कर्मचारी जोगेंद्र से सचिन को मारने की बात बोली। रुपयों का लालच दिया। 10 हजार रुपये एडवांस दे दिए। रुपयों के लालच में जोगेंद्र ने अपने भाई करन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। जोगेंद्र और करन बरहन के गांव आंवलखेड़ा के निवासी हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
