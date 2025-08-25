UP Agra Mall Road Hooligans Teased Girls Gave Flying kiss beaten by family on road फ्लाइंग किस करके लड़कियों को छेड़ रहे थे शोहदे, पीछा कर रुकवाई कार और जमकर पीटा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, आगराMon, 25 Aug 2025 06:59 AM
यूपी के आगरा में मॉल रोड स्थित फूल सैयद चौराहा के पास रविवार रात कार सवार युवकों ने कुछ युवतियों पर फ्लाइंग किस की। इसके बाद वहां बवाल हो गया। परिजनों और अन्य लोगों ने कार को रुकवाकर युवकों को पकड़ कर धुना। रोड जाम हो गया। सीमा विवाद में उलझी पुलिस देरी से पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को थाने ले गई। पुलिस को तहरीर नहीं मिली थी।

घटना रात करीब 11 बजे की है। राहगीरों ने बताया कि कुछ युवतियां सड़क किनारे बैठी थीं। इसी दौरान सफेद रंग की कार में सवार होकर वहां से गुजर रहे युवकों ने उन्हें देख फब्तियां कसीं। विरोध करने पर फ्लाइंग किस की। युवतियों ने पास में ही खड़े परिजनों को पूरा वाकया बताया। इसके बाद कार सवारों का पीछा किया गया। कुछ दूर जाने पर कार को रोक लिया गया। युवकों को नीचे उतारने के साथ मारपीट की गई। दोनों तरफ से हाथापाई होने लगी।

भीड़ जुट गई और रोड जाम हो गया। स्थिति ये हो गई कि जो भी राहगीर आता गया वो आरोपितों पर लात-घूंसे बरसाने लगता। कुछ देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यातायात सुचारू कराया। युवकों सहित पीड़ित पक्ष को रकाबगंज थाने ले जाया गया। थाना रकाबगंज इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि देर रात तक मामले में कोई तहरीर नहीं आई है। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जाएगी।

पुलिस सीमा विवाद में उलझी

फूल सैयद चौराहा पर तीन थाने की सीमा लगती है। घटना के दौरान पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। ताजगंज और सदर पुलिस आई और चली गई। बाद में रकाबगंज पुलिस ने कार्रवाई की।

